کاهش مشکلات کشاورزی البرز نیازمند پیشرفته کردن چاهها است

علی اصغر منصورخاکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیشرفته کردن چاه های کشاورزی و برق دار کردن آنها از جمله ضروریات بخش کشاورزی است که این امر باید به صورت جدی پیگیری و عملی شود.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از نیازهای بخش کشاورزی با کمک چاه ها تامین می شود و اگر می خواهیم که از مشکلات بخش کشاورزی به شکل قابل توجهی بکاهیم، باید چاه ها را حتما برق دار و پیشرفته کنیم.

این مسئول عنوان کرد: استان البرز از قطبهای مهم کشاورزی است و جهاد کشاورزی این استان، برق دار کردن و پیشرفته کردن همه چاه های کشاورزی را با جدیت دنبال می کند.

وی یادآور شد: همچنین لازم است تحویل ترانس و تست برق در اسرع وقت انجام شود و از همه بخشهای ذیربط انتظار داریم در این زمینه همکاری جدی با جهاد کشاورزی داشته باشند.

منصورخاکی افزود: اگر مصرف آب در بخش کشاورزی بهینه شود، گرفتار بسیاری از مشکلات نمی شویم و بسیاری از مشکلات نیز به خودی خود حل خواهند شد.