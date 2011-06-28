ادارات البرز برای برگزاری دوره های اخلاق کسب و کار همکاری کنند

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از مواردی که دنبال می شود، این است که کارگاه های آموزشی برگزار شود تا به کمک این امر، بخشی از مشکلات از بین برود.

وی اضافه کرد: کامپیوتری کردن سیستمها و آموزش اخلاق کسب و کار نیز دنبال می شود ضن اینکه آموزش اخلاق کسب و کار کمک می کند تا کرامت انسانی محقق شود و بسیاری از مشکلات احتمالی میان کاسب و مشتری به وجود نیاید.

آجرلو بیان کرد: این آموزشها به کمک اتحادیه ها انجام خواهد شد و باید به برگزاری این دوره های آموزشی به عنوان یک ضرورت ارزشمند نگاه کنیم و آن را جدی بگیریم.

نماینده کرج در خانه ملت گفت: لازم است مشکلات بنگاه داران کرج با همکاری دستگاه ها حل شود زیرا این قشر در مواردی مورد بی مهری قرار گرفته اند.

آجرلو ادامه داد: بنگاه داران از اقشاری هستند که در زمینه تامین مسکن برای مردم تلاش می کنند و خود نیز از این راه امرار معاش می کنند.

این مسئول اظهار داشت: مسکن از مهمترین مسائلی است که همواره باید مد نظر باشد زیرا زندگی انسانها همواره با موضوع مسکن سر و کار دارد.

وی یادآور شد: متاسفانه بنگاه داران در کرج در مواردی مورد بی مهری بوده و مشکلات آنها مورد کم توجهی قرار گرفته و بخشی از مشکلات آنها به شکل جدی دیده نشده است.

این مسئول افزود: این امر،ضرورت بررسی و حل مشکلات بنگاه داران با همکاری دستگاه های ذیربط را بیش از پیش آشکار می کند.