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۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

نصیری خواستار شد:

کمبود عرضه سیمان در البرز با همکاری سیمان آبیک مرتفع شود

کمبود عرضه سیمان در البرز با همکاری سیمان آبیک مرتفع شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان البرز گفت: افزایش عرضه سیمان در این استان نیازمند همکاری کارخانه سیمان آبیک است و باید در این زمینه همکاری ها افزایش یابد.

نصرالله  نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اطلاعات میدانی معاونت نظارت وبازرسی و اعلام اتحادیه ها و تعاونی ها کمبود عرضه سیمان در سطح بازار در استان طی روزهای اخیر محرز شده است.

وی ادامه داد: در این زمینه باید چاره ای اندیشه شود و با همکاری کارخانه سیمان آبیک میزان عرضه این کالاافزایش یابد.

این مسئول عنوان کرد: میزان تعهدات شرکت سیمان آبیک به خریداران و مدت زمان انتظار جهت تحویل سیمان به خریداران استان البرز مورد بحث وبررسی قرارگرفته است.

وی یادآور شد: دراین جلسه که مسئولان ذیربط در آن حضور داشتند،اعضای اتحادیه ها و تعاونی ها از عدم همکاری مناسب کارخانه درعرضه  به موقع، ابراز نارضایتی کردند و خواهان رفع این مشکل شدند.

این مسئول اضافه کرد:‌ درپایان جلسه مقررشد برای رفع دغدغه موجود در عرضه سیمان یک بازنگری کلی در نحوه عرضه این کالا صورت گیرد.

کد مطلب 1346137

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