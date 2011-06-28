کمبود عرضه سیمان در البرز با همکاری سیمان آبیک مرتفع شود

نصرالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اطلاعات میدانی معاونت نظارت وبازرسی و اعلام اتحادیه ها و تعاونی ها کمبود عرضه سیمان در سطح بازار در استان طی روزهای اخیر محرز شده است.

وی ادامه داد: در این زمینه باید چاره ای اندیشه شود و با همکاری کارخانه سیمان آبیک میزان عرضه این کالاافزایش یابد.

این مسئول عنوان کرد: میزان تعهدات شرکت سیمان آبیک به خریداران و مدت زمان انتظار جهت تحویل سیمان به خریداران استان البرز مورد بحث وبررسی قرارگرفته است.

وی یادآور شد: دراین جلسه که مسئولان ذیربط در آن حضور داشتند،اعضای اتحادیه ها و تعاونی ها از عدم همکاری مناسب کارخانه درعرضه به موقع، ابراز نارضایتی کردند و خواهان رفع این مشکل شدند.

این مسئول اضافه کرد:‌ درپایان جلسه مقررشد برای رفع دغدغه موجود در عرضه سیمان یک بازنگری کلی در نحوه عرضه این کالا صورت گیرد.