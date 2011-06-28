حجتالاسلام عباس رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم استفاده از شیوههای نوین برای تدریس معارف دینی گفت: در حال حاضر بزرگترین مشکلی که ما در زمینه تدریس معارف دینی با آن مواجه هستیم، آشنا نبودن مردم کشورهای جهان و غیرمسلمانان با معارف دینی ماست.
وی ادامه داد: با توجه به تبلیغات گستردهای که در حال حاضر بر علیه اسلام انجام میشود، اصلاح اعمال مسلمانان و معرفی اسلام ناب از طریق روشهای جدید و نوین و با استفاده از کتابها، همایشها و جلسات بحث ضروری به نظر میرسد.
امام جمعه مبارکه با بیان اینکه انعکاس نظارت دین اسلام در موارد مورد توجه مردم از ضرورت بسیاری برخوردار است، تصریح کرد: مسئولان باید نظرات دین مبین اسلام در مواردی همچون حقوق بشر، آزادی، اهمیت زنان، دموکراسی و مسائل مختلف را برای مردم جهان بازگو کنند و موجب جذب مردم به این دین نورانی شوند.
وی اضافه کرد: افزایش جلسات نقد و بحث و پاسخ به شبهات غیر مسلمانان یکی از روشهایی است که در حال حاضر میتواند باعث گرایش بیشتر مردم غیر مسلمان جهان به این دین آسمانی شود.
حجتالاسلام رحیمی بیان داشت: در حال حاضر فقدان روشهای نوین تدریس معارف دینی در دانشگاهها و دستگاههای آموزشی ما احساس میشود و مسئولان باید برای اجرایی کردن این روشها، تغییراتی در بخشهای مختلف دستگاههای آموزشی کشور به وجود آورند.
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