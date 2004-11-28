كشاورزان زمين هاي خود را به علت نداشتن صرفه اقتصادي مي فروشند

حامد رنجبر درگفت وگو با خبرنگاراقتصادي خبرگزاري " مهر" با بيان اين مطلب افزود: نداشتن صرفه اقتصادي كشت محصولات كشاورزي و افزايش قيمت اراضي كشاورزي به ويژه درمناطق شمالي كشور ازدلايل عمده فروش زمين هاي كشاورزي توسط كشاورزان است .

وي تاكيد كرد: متاسفانه وقتي دولت براي حفظ منابع طبيعي سرمايه گذاري نمي كند زمينه حضور سرمايه گذاران و خريد و فروش اراضي كشاورزي و تغييركاربري آنها فراهم مي شود .

وي با اشاره به كيفيت بالاي برنج توليدي درمناطق شمالي كشورگفت : برنج مرغوب در سال جاري كيلويي 950 تومان فروخته شد ، اين در حاليست كه اين مبلغ با ميزان پولي كه كشاورز براي توليد برنج هزينه مي كند قابل مقايسه نيست .

رنجبر تصريح كرد: در بهترين حالت درصورتي كه هزينه توليد برنج با فروش آن برابري كند ، تنها براي كشاورز اشتغال ايجاد شده است .

وي برنامه ريزي دولت ، سرمايه گذاري بخش خصوصي ، تشكيل تعاوني ها و شوراها را درشهرستان ها آن هم با حضور خود كشاورزان ، از عمده ترين راه كارهاي مناسب براي جلوگيري از خريد و فروش و تغيير كاربري اراضي كشاورزي عنوان كرد .

