تشکیل 275 فقره پرونده قطع درخت در گلستان

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مجموع در سال قبل هزار و 434 فقره پرونده حقوقی شامل 626 فقره پرونده تخریب و تصرف جنگل و مرتع در سطح هزار و 37 هکتار تشکیل شد.

وی اظهار داشت: همچنین 533 فقره پرونده تعلیف غیرمجاز دام تشکیل و به محاکم دادگستری استان ارسال شد.

وی عنوان کرد: از این تعداد برای 673 پرونده رای صادر و مختومه شده است که در مجموع موجب اعاده 643 هکتار از سطح اراضی ملی استان گلستان به نفع دولت جمهوری اسلامی شده است.

سلامتی گفت: مساحت استان گلستان معادل یک میلیون و 400 هزار هکتار متر مربع است که از این میزان 451 هزار و 705 هکتار جنگل است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، سطح مراتع استان را 862 هزار و 825 هکتار اعلام کرد و افزود: 200 هزار هکتار نیز اراضی ساحلی در استان وجود دارد.

وی اظهار داشت: 62 هزار و 420 هکتار اراضی مستحدث و موات نیز در استان وجود دارد.

وی عنوان کرد: تاکنون برای یک میلیون و 200 هزار هکتار از اراضی ملی سند به نام دولت جمهوری اسلامی اخذ شده است.