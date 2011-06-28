کمبودهای فراوانی در بخش فرهنگی اهواز وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعزیز فدعمی شامگاه دوشنبه در مراسم آغاز طرح اوقات فراغت تابستانی اظهار داشت: غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان باید به گونه ای برنامه ریزی و اجرا شود که کار ساز باشد و مشکلات فرهنگی اهواز که زیاد هم هستند از این طریق حل شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از موارد موثر در بخش غنی سازی اوقات فراغت تشکیل کلاسها در مساجد است، افزود: باید مساجد را همانند زمان انقلاب که کانون مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی بودند و یا همانند زمان جنگ که مساجد محل پرورش رزمندگان برای حضور در جبهه ها بودند تقویت کنیم.



فرماندار اهواز اضافه کرد: با توجه به اینکه این کلاسها در مساجد برگزار می شود باید کاری کنیم جوانانی که در این کلاسها شرکت می کنند در مساجد ماندگار شوند و تبدیل به نمازگزاران ثابت مساجد شوند.



فدعمی همچنین گفت: باید پیشرفتهایی که امروز در کشور به برکت انقلاب اسلامی و توسط دانشمندان ایران به وقوع پیوسته و چشم جهان را خیره کرده برای این جوانان که آینده سازان ایران و استان خوزستان هستند تشریح شود و آنها برای حضور در جبهه علمی ترغیب شوند.



وی با اشاره به اینکه طبق آمار 400 هزار نفر از اهواز در کلاسهای اوقات فراغت تابستانی اسم نویسی کرده اند، عنوان کرد: با توجه به اینکه کلاسها توسط سه دستگاه بسیج، ارشاد و سازمان تبلیغات اجرا می شود باید از موازی کاری در این خصوص اجتناب کرد و اینگونه نباشد که یک نفر به تنهایی در کلاسهای هر سه دستگاه ثبت نام و شرکت کند.