مجوز فعالیت 7 مؤسسه قرآنی در استان مرکزی اعطاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان دارالقرآن کشور شامگاه دوشنبه در این مراسم گفت: استان مرکزی از استانهای موفق در حوزه فعالیت های قرآنی است که در 4سال گذشته توانسته بلحاظ عملکرد مطلوب موفق به کسب عناوین برتر در این حوزه شود.

مهدی قره شیخ لو افزود: زیربنای موفقیت استان مرکزی در حوزه فعالیتهای قرآنی همدلی، وفاق و هماهنگی میان مدیران دستگاههای اجرایی فعال در امر آموزشهای قرآنی بوده است.

وی با اشاره به توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور به عنوان هدف اصلی دارالقرآن کشور در سال جاری گفت: برگزاری کارگاههای آموزشی مهارت های زندگی قرآنی، برگزاری دوره های یک روزه نگاهی نو به زندگی با بهره گیری از آموزه های قرآنی، ارائه بسته های قرآنی به فراگیران این آموزشها از مهمترین اولویتهای آموزشی در حوزه فعالیت های قرآنی کشور است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک نیز د راین مراسم با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی در کشور گفت: ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه بستر سلامت اجتماعی را فراهم می کند.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی افزود: فرهنگ غنی قرآنی ابزار قدرتمند جمهوری اسلامی ایران در برخورد با توطئه های فرهنگی دشمنان ایران است.

در این مراسم ضمن ارائه مجوز فعالیت 7 مؤسسه قرآنی استان مرکزی در شهرهای اراک، ساوه، خمین، شازند، نراق و محلات مدارک تخصصی 10 نفر از حافظان جزء 5 تا کل قرآن کریم نیز اعطا و از خدمات مدیران و دست اندرکاران فعالیت های حوزه قرآنی استان مرکزی به لحاط تلاش در راستای کسب رتبه برتر استان مرکزی در فعالیتهای قرآنی بااهدا لوح تقدیر و هدایایی تقدیر شد.