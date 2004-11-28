مجلس ملي عراق با به تعويق انداختن زمان انتخابات اين كشور مخالفت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جواد المالكي امروز يكشنبه درخواست اين احزاب عراقي را براي به تعويق انداختن زمان انتخابات سراسري اين كشور رد كرد.



وي گفت : مجلس ملي موقت تاكيد مي كند بر اساس قانون اداره عراق دردوران انتقالي( قانون اساسي موقت) زمان انتخابات غير قابل تغيير است.



به گفته المالكي ،‌مجلس ملي عراق به عنوان يك ارگان نظارتي كه وظيفه دارد بر ميزان هماهنگي وهمسويي اقدامات اجرايي با قانون اداره عراق نظارت كند معتقد است كه مي توان يك تاريخ مشخصي را براي انتخابات مشخص كرد كه همان 30 ‍ژانويه (11 بهمن ) موعد اعلام شده است .



وي افزود: به تعويق انداختن انتخابات يك خلاء قانوني بوجود خواهد آورد.



به گفته وي ، مخالفت با قانون اداره عراق كه براي هيچ كس جز بر اساس اطلاعات مشخص مجاز نيست دولت ومجلس ملي آينده را نيز بدون پوشش قانوني و مشروع قرار خواهد داد.



برخي از احزاب سياسي عراق كه بيشتر آنها نمايندگاني در مجلس ملي موقت دارند جمعه گذشته در بيانيه اي خواستار به تعويق افتادن انتخابات تا شش ماه آينده شدند آنها نابساماني امنيتي در برخي مناطق عراق را بهانه كرده اند تا اين عمليات به تاخير افتد.



به گزارش مهر، المالكي از اقدام عجولانه اين احزاب در مطرح كردن درخواست تعويق انتخابات انتقاد كرد و گفت : پس از حملات اخير به پناهگاه هاي شورشيان و تروريست هاي در مركز و شمال عراق تحولات در پرونده امنيتي عراق خوش بينانه به نظر مي رسد.



وي درعين حال گفت : اما اگر خداي ناكرده آهنگ ودامنه اقدامات تروريستي افزايش يابد در آن صورت مساله به تعويق انداختن انتخابات براي ايجاد يك راه حل توافقي بررسي خواهد شد به اعتبار اينكه دولت و مجلس ملي و تمام عمليات سياسي مبتني بر اساس توافق ميان نيروهاي سياسي است كه بر ضد رژيم صدام مبارزه كرده اند .



المالكي خاطرنشان كرد كه مساله به تعويق افتادن انتخابات در حوزه اختيارات و صلاحيت هيات عالي مستقل اجرايي انتخابات نيست زيرا اين هيات فقط يك كميته فني كارشناسي است.



به گزارش مهر، وي افزود: ارگان هايي كه مي توانند درباره به تعويق انداختن زمان انتخابات تصميم گيري كنند و در صلاحيت آنها است چند ارگان هستند كه يكي از آنها مجلس ملي موقت است وي ديگر ارگان ها را مشخص نكرد.



شايان ذكراست در پي درخواست چند حزب سياسي وابسته به اقليت براي به تعويق انداختن انتخابات ، مراجع و علماي شيعه و ده ها حزب وابسته به اكثريت ملت عراق علاوه بر دولت موقت با رد اين درخواست بر برگزاري آن در موعد مقرر يعني 30 ‍ژانويه (11 بهمن ) تاكيد كردند.