مومنین در عرصه جنگ فرهنگی هیچ قطعنامه ای را نمی پذیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی شامگاه دوشنبه در مراسم عزاداری امام موسی کاظم (ع) و همچنین مراسم سالگرد شهادت دکتر بهشتی و 72 تن از یارانش که در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد ، در سخنانی اظهار داشت: در عرصه جنگ سخت ممکن است مومنین مجبور به پذیرش صلح شوند اما در عرصه جنگ نرم مومنین هیچ گاه کوتاه نخواهند آمد و در عرصه جنگ فرهنگی هرگز قطعنامه ای را نمی پذیرند و در این مسیر نیز هیچ امام و پیامبری کوتاه نیامد.

وی در ادامه ضمن تسلیت سالگرد شهادت امام کاظم (ع) گفت: ایشان تنها امامی بودند که به زندان افتادند و در زندان نیز به شهادت رسیدند و تنها جرم ایشان نیز ترویج فرهنگ اصیل اسلام و همچنین محبوبیتش در بین مردم بود.

امام جمعه قم با بیان اینکه حاکمان ظالم هیچ گاه نمی توانند در برابر خود شخصیت هایی که با طهارت در مسیر حق طلبی حرکت می کنند را تحمل کنند افزود:از این رو آنها دنبال آن هستند تا چنین شخصیت هایی را از مردم جدا کنند و آنها را در بین مردم بی آبرو جلوه دهند.



تولیت آستانه حرم مطهر حضرت معصومه (س) ادامه داد: در طول انقلاب اسلامی نیز دشمنان انقلاب تلاش کردند تا شخصیتهای نظام را در بین مردم بی آبرو و آنها از صحنه خارج کنند که بنی صدر خائن و منافقین از جمله کسانی بودند که در این مسیر تلاش کردند.

وی با بیان اینکه حاکمان ظالم برخورد کینه توزانه ای با امامان شیعه داشتند افزود: نمونه بارز چنین رفتارهایی ، برخورد با امام موسی کاظم (ع) بود.



امام کاظم (ره) همواره از حق دفاع کرد



وی ابراز داشت: امام موسی کاظم (ع) در طول عمر 55 ساله خود همواره از حق دفاع کرد و در این مسیر ذره ای کوتاه نیامد و به همین جرم نیز زندانی شد .

مرید شدن زندانبانان دلیل تعویض زندان امام کاظم (ع) بود



امام جمعه قم با بیان اینکه علت زندان های مکرر امام موسی کاظم (ع) مرید شدن زندانبانان نسبت به ایشان بوده است، افزود: رفتار و کردار امام کاظم (ع) به گونه ای بوده ای که زندانبانان را با خود همراه می کرد و از این رو هر چند وقت زندان ایشان را عوض می کردند.



حجت الاسلام سعیدی اضافه کرد: هارون الرشید در زندان آخر با اجیر کردن زن بدکاره ای سعی کرد تا امام را در بین مردم بی حثیت نشان دهد اما آن زن وقتی مناجات و عبادات امام را مشاهده کرد توبه و از کار خود پشیمان شد.

دشمنان از طرق زنان می خواهند جوانان را منحرف کنند

وی با بیان اینکه امروز نیز دشمن وقتی می خواهد جوانان متدین ما را منحرف کند از این دسیسه استفاده می کند افزود: دشمنان با هجمه تبلیغاتی خود در رسانه ها و ماهواره ها و با ارائه انواع مدها و آرایشات برای زنان جامعه می خواهد از این طریق جوانان را از مسیر اصلی خود خارج کنند.



امام جمعه قم ادامه داد: گاهی هارون الرشید عده ای را وارد زندان می کرد تا در خفا از امام اعتراف بگیرند که راهی که رفته است اشتباه بوده و بعد آن را در جامعه پخش کند.



تولیت آستانه حرم مطهر حضرت معصومه (س) اظهار داشت: هارون الرشید نمی توانست بعد معنوی امام را بگیرد چرا که امام موسی کاظم (ع) محبوب قلوب مردم بود.