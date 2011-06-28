مومنین در عرصه جنگ فرهنگی هیچ قطعنامه ای را نمی پذیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی شامگاه دوشنبه در مراسم عزاداری امام موسی کاظم (ع) و همچنین مراسم سالگرد شهادت دکتر بهشتی و 72 تن از یارانش که در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد ، در سخنانی اظهار داشت: در عرصه جنگ سخت ممکن است مومنین مجبور به پذیرش صلح شوند اما در عرصه جنگ نرم مومنین هیچ گاه کوتاه نخواهند آمد و در عرصه جنگ فرهنگی هرگز قطعنامه ای را نمی پذیرند و در این مسیر نیز هیچ امام و پیامبری کوتاه نیامد.
وی در ادامه ضمن تسلیت سالگرد شهادت امام کاظم (ع) گفت: ایشان تنها امامی بودند که به زندان افتادند و در زندان نیز به شهادت رسیدند و تنها جرم ایشان نیز ترویج فرهنگ اصیل اسلام و همچنین محبوبیتش در بین مردم بود.
تولیت آستانه حرم مطهر حضرت معصومه (س) ادامه داد: در طول انقلاب اسلامی نیز دشمنان انقلاب تلاش کردند تا شخصیتهای نظام را در بین مردم بی آبرو و آنها از صحنه خارج کنند که بنی صدر خائن و منافقین از جمله کسانی بودند که در این مسیر تلاش کردند.
امام کاظم (ره) همواره از حق دفاع کرد
وی ابراز داشت: امام موسی کاظم (ع) در طول عمر 55 ساله خود همواره از حق دفاع کرد و در این مسیر ذره ای کوتاه نیامد و به همین جرم نیز زندانی شد .
امام جمعه قم با بیان اینکه علت زندان های مکرر امام موسی کاظم (ع) مرید شدن زندانبانان نسبت به ایشان بوده است، افزود: رفتار و کردار امام کاظم (ع) به گونه ای بوده ای که زندانبانان را با خود همراه می کرد و از این رو هر چند وقت زندان ایشان را عوض می کردند.
حجت الاسلام سعیدی اضافه کرد: هارون الرشید در زندان آخر با اجیر کردن زن بدکاره ای سعی کرد تا امام را در بین مردم بی حثیت نشان دهد اما آن زن وقتی مناجات و عبادات امام را مشاهده کرد توبه و از کار خود پشیمان شد.
وی با بیان اینکه امروز نیز دشمن وقتی می خواهد جوانان متدین ما را منحرف کند از این دسیسه استفاده می کند افزود: دشمنان با هجمه تبلیغاتی خود در رسانه ها و ماهواره ها و با ارائه انواع مدها و آرایشات برای زنان جامعه می خواهد از این طریق جوانان را از مسیر اصلی خود خارج کنند.
امام جمعه قم ادامه داد: گاهی هارون الرشید عده ای را وارد زندان می کرد تا در خفا از امام اعتراف بگیرند که راهی که رفته است اشتباه بوده و بعد آن را در جامعه پخش کند.
تولیت آستانه حرم مطهر حضرت معصومه (س) اظهار داشت: هارون الرشید نمی توانست بعد معنوی امام را بگیرد چرا که امام موسی کاظم (ع) محبوب قلوب مردم بود.
نظر شما