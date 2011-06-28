مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تصمیمات جلسه مشترک بررسی نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی پایتخت گفت: افزایش کرایه تاکسیها خلاف توافقات بود زیرا قرار بود کرایه ها بیشتر از 25 تومان افزایش نیابد.

وی افزود: روز گذشته شورای شهر تهران و شرکت اتوبوسرانی با حضور نمایندگان وزارت کشور و فرمانداری تهران تشکیل جلسه دادند تا قیمتی که قرار بود اعمال شود. بر این اساس مسافرانی که در خطوط طولانی نظیر راه آهن تا تجریش و آزادی تا تهرانپارس تردد می کنند چناچه تا میدان فردوسی و یا میدان ولیعصر(عج) از اتوبوس پیاده شوند 50 درصد نرخ کرایه مصوب را پرداخت می کنند.

تمدن تصریح کرد: همچنین افرادی که از میدان فردوسی و میدان ولیعصر(عج) تا مقصد از اتوبوس استفاده می کنند نیز 50 درصد نرخ کرایه مصوب را پرداخت کنند.

استاندار تهران گفت: خطوط راه آهن ـ تجریش و آزادی ـ تهرانپارس از جمله خطوط پرتردد و طولانی شهر تهران محسوب می شود و آخرین تصمیمات نرخهای کرایه بر مبنای این خطوط مصوب شده است.



تمدن اظهار داشت: نحوه محاسبه کرایه خطوط اتوبوس با استفاده از کارتها بر اساس نرخ جدید باید در سیستم اتوبوسرانی تعریف شود تا امکان محاسبه 50 درصدی کرایه ها بر اساس مقصد فراهم شود.

استاندار پایتخت گفت: افزایش نرخ کرایه تاکسیها تا 15 درصد است و چنانچه راننده تاکسی مبلغی اضافه بر این نرخ مصوب اخذ کند در بازرسی تاکسیرانی تهران مورد پیگرد قرار می گیرد.

تمدن با بیان اینکه شورای شهر هر توافقی را که انجام می‌دهد باید به فرمانداری تهران ارسال کند گفت: این مصوبات باید پس از تصویب و ابلاغ تصمیمات اجرایی شود اما متاسفانه این کار نیز انجام نشده است در حالی که براساس گزارشها و اعزام بازرسان استانداری و فرمانداری تهران به سطح شهر در برخی از خطوط اتوبوسرانی، کرایه ها تا 110 تومان افزایش یافته است.

استاندار تهران گفت: منتظر هستیم نتایج جلسه اخیر شورای شهر اجرایی شود و چنانچه احساس کنیم که نیاز به پیگیری دارد این مساله را شخصا تا اصلاح سریع قیمتها پیگیری می کنم.

