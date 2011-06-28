جزئیات زلزله کرمان/ روند زلزله در روزهای آینده ادامه دارد

دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات زلزله کرمان افزود: از روز چهارشنبه هفته گذشته زلزله هایی منطقه سیرچ و گلبافت را لرزاند ضمن آنکه 30 پس لرزه نیز در این منطقه رخ داده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ادامه داد: در ساعات 30/14 و 18 روز گذشته زلزله هایی با بزرگای 5/2 و 2/3 در این مناطق رخ داد.



وی به زلزله های بامداد امروز دوشنبه کرمان اشاره و خاطرنشان کرد: در 12 روز گذشته منطقه گلبافت و سیرچ 12 زلزله بیش از 5 ریشتر را تجربه کرده است و در بامداد امروز دوشنبه زلزله ای با بزرگای 1/5 در شمال گلبافت رخ داد.



زارع به بیان منشاء این زلزله ها پرداخت و یادآور شد: در منطقه گلبافت و سیرچ دو گسل سیرچ و گلبافت وجود دارد. گسل سیرچ روند شرقی- غربی دارد که به گسل جبرفت منتهی می شود.



وی با بیان اینکه گسل منطقه گلبافت روند شمالی- جنوبی دارد، یادآور شد: گسلی که در این منطقه فعال شده است روند شمالی - جنوبی دارد که نشان می دهد زلزله بامداد امروز از محل گسل گلبافت است.



زارع با اشاره زلزله های گذشته این دو منطقه اضافه کرد: 21 خرداد سال 60 در گلبافت زلزله ای با بزرگای 7/6 ریشتر و در 6 مرداد سال 60 در سیرچ زلزله ای با بزرگای 1/7 ریشتر رخ داده است. با توجه به این سایقه و داده های به دست آمده این منطقه، منطقه زلزله خیزی است و پتانسیل زلزله های بیش از 5 ریشتر را دارد.



معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با تاکید بر اینکه روند زلزله در این مناطق در روزهای آینده وجود دارد اظهار داشت: گلبافت و سیرچ مستعد زلزله هستند از این رو این روند در روزهای آینده انتظار می رود.