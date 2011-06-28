  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۷ تیر ۱۳۹۰، ۸:۳۵

جزئیات زلزله کرمان/ روند زلزله در روزهای آینده ادامه دارد

جزئیات زلزله کرمان/ روند زلزله در روزهای آینده ادامه دارد

معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با بیان اینکه کرمان در 12 روز گذشته زلزله های بیش از 5 ربشتر را تجربه کرده است، گفت: منشاء این زلزله ها گسل جیرفت است و در روزهای آینده انتظار می رود که این روند ادامه داشته باشد.

دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات زلزله کرمان افزود: از روز چهارشنبه هفته گذشته زلزله هایی منطقه سیرچ و گلبافت را لرزاند ضمن آنکه 30 پس لرزه نیز در این منطقه رخ داده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ادامه داد: در ساعات 30/14 و 18 روز گذشته زلزله هایی با بزرگای 5/2 و 2/3 در این مناطق رخ داد.
 
وی به زلزله های بامداد امروز دوشنبه کرمان اشاره و خاطرنشان کرد: در 12 روز گذشته منطقه گلبافت و سیرچ 12 زلزله بیش از 5 ریشتر را تجربه کرده است و در بامداد امروز دوشنبه زلزله ای با بزرگای 1/5 در شمال گلبافت رخ داد.
 
زارع به بیان منشاء این زلزله ها پرداخت و یادآور شد: در منطقه گلبافت و سیرچ دو گسل سیرچ و گلبافت وجود دارد. گسل سیرچ روند شرقی- غربی دارد که به گسل جبرفت منتهی می شود.
 
وی با بیان اینکه گسل منطقه گلبافت روند شمالی- جنوبی دارد،  یادآور شد: گسلی که در این منطقه فعال شده است روند شمالی - جنوبی دارد که نشان می دهد زلزله بامداد امروز از محل گسل گلبافت است.
 
زارع با اشاره زلزله های گذشته این دو منطقه اضافه کرد: 21 خرداد سال 60 در گلبافت زلزله ای با بزرگای 7/6 ریشتر و  در 6 مرداد سال 60 در سیرچ زلزله ای با بزرگای 1/7 ریشتر رخ داده است. با توجه به این سایقه و داده های به دست آمده این منطقه، منطقه زلزله خیزی است و پتانسیل زلزله های بیش از 5 ریشتر را دارد.
 
معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با تاکید بر اینکه روند زلزله در این مناطق در روزهای آینده وجود دارد اظهار داشت: گلبافت و سیرچ مستعد زلزله هستند از این رو این روند در روزهای آینده انتظار می رود. 
کد مطلب 1346195

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها