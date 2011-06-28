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۷ تیر ۱۳۹۰، ۸:۴۵

حسن‌پور در گفتگو با مهر:

جشنواره فیلم کودک گرفتار نگاه کلیشه‌ای شده است

جشنواره فیلم کودک گرفتار نگاه کلیشه‌ای شده است

یک کارگردان سینما حاکمیت نگاه کلیشه‌ای در مسئولان برگزاری جشنواره فیلم کودک را عامل رکود آن دانست.

سیروس حسن‌پور به خبرنگار مهر گفت: اگر یکی از اهداف برگزاری جشنواره‌ها را کشف استعداد بدانیم، جشنواره فیلم کودک و رشد در مقاطعی این کار را کرده‌اند، من یکی از جوان‌هایی بودم که در این جشنواره‌ها شناخته شدم، آثارم در آنها نمایش داده و تحسین شد. با این تحسین‌ها به ادامه کارم در سینما ترغیب شدم.

کارگردان "چوپان دروغگو" ادامه داد: اما مسیر جشنواره‌های مربوط به کودکان از جمله جشنواره فیلم و جشنواره رشد رو به سمت درستی نبوده است، تولید، توزیع و اکران فیلم کودک مشکلات عدیده دارد که با برگزاری جشنواره حل نمی‌شود، تمام تلاش‌ها برای حل این بحران‌ها بی‌هیچ نتیجه‌ای به بن‌بست رسیده است.

وی افزود: ما نیازمند برنامه‌ریزی گسترده مسئولان در سینما هستیم، کار آماری لازم است و باید بر اساس نیازهای جامعه امروز و کودکان فیلم ساخته شود، تعجیل در برنامه‌ریزی و شتاب در تولید آثار سفارشی که کیفیت نازل دارند برای جشنواره کودک ثمری ندارد. تنها ما را در دور باطلی که وجود دارد گرفتارتر می‌کند.

کارگردان "تصمیم کبری" ادامه داد: نگاه کیفی به جشنواره و فیلم کودک وجود ندارد، همه‌چیز در نگاه کلیشه‌ای و رفع تکلیف خلاصه شده و این به نفع سینما و سینماگران کودک نیست، باید دست از ارائه آمار و ارقام برداریم و عزمی جدی برای حل مشکلات سینمای کودک داشته باشیم.

کد مطلب 1346205

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