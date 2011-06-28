سیروس حسن‌پور به خبرنگار مهر گفت: اگر یکی از اهداف برگزاری جشنواره‌ها را کشف استعداد بدانیم، جشنواره فیلم کودک و رشد در مقاطعی این کار را کرده‌اند، من یکی از جوان‌هایی بودم که در این جشنواره‌ها شناخته شدم، آثارم در آنها نمایش داده و تحسین شد. با این تحسین‌ها به ادامه کارم در سینما ترغیب شدم.

کارگردان "چوپان دروغگو" ادامه داد: اما مسیر جشنواره‌های مربوط به کودکان از جمله جشنواره فیلم و جشنواره رشد رو به سمت درستی نبوده است، تولید، توزیع و اکران فیلم کودک مشکلات عدیده دارد که با برگزاری جشنواره حل نمی‌شود، تمام تلاش‌ها برای حل این بحران‌ها بی‌هیچ نتیجه‌ای به بن‌بست رسیده است.

وی افزود: ما نیازمند برنامه‌ریزی گسترده مسئولان در سینما هستیم، کار آماری لازم است و باید بر اساس نیازهای جامعه امروز و کودکان فیلم ساخته شود، تعجیل در برنامه‌ریزی و شتاب در تولید آثار سفارشی که کیفیت نازل دارند برای جشنواره کودک ثمری ندارد. تنها ما را در دور باطلی که وجود دارد گرفتارتر می‌کند.

کارگردان "تصمیم کبری" ادامه داد: نگاه کیفی به جشنواره و فیلم کودک وجود ندارد، همه‌چیز در نگاه کلیشه‌ای و رفع تکلیف خلاصه شده و این به نفع سینما و سینماگران کودک نیست، باید دست از ارائه آمار و ارقام برداریم و عزمی جدی برای حل مشکلات سینمای کودک داشته باشیم.