آتش نشانی همدان پایان کار 200 ساختمان را تایید کرد

آتشپاد دوم رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در این مدت پس از بررسی ایمنی ساختمان ها، برای 310 مورد پروانه ساختمانی صادر شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان از انجام 205 مورد عملیات اطفای حریق آتش نشانان این شهر درسه ماه نخست امسال خبر داد و گفت: تعداد کل گزارش عملیات‌های این مدت 385 مورد بود که 205 مورد به اطفای حریق و 180 مورد به امداد و نجات اختصاص داشت.

وی اضافه کرد: تعداد 23 مورد از عملیات‌های اطفای حریق در کاربری مسکونی، 13 مورد در کاربری تجاری، 22 مورد در کاربری اداری، 11 مورد در کاربری صنعتی و 20 مورد در وسیله نقلیه بوده است.

مدیر‌عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان ادامه داد: هفت مورد عملیات اطفای حریق در اماکن فرهنگی و مذهبی، شش مورد در کاربری ورزشی وجود داشت همچنین 40 مورد نیز در سایر کاربری‌ها بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با نحوه استفاده از وسایل و تجهیزات اطفای حریق و همچنین افزایش فرهنگ ایمنی را در کاهش حوادث تاثیرگذار دانست و گفت: در عملیات اطفای حریق یک نفر فوتی و تعداد چهار نفر مصدوم و مجروح شده‌اند و در امداد و نجات نیز تعداد 9 نفر فوتی و 48 مورد مجروح گزارش شده است.

وی هزینه‌های مواد مصرفی را برای سازمان در این مدت 134میلیون و 344 هزار ریال دانست و گفت: تعداد حادثه در اثر تصادف 27 مورد، مهار حیوانات 21 مورد، نجات حیوانات 14مورد، گیر کردن انگشتری یا واشر در انگشت 17 مورد و آبگرفتگی نیز 10 مورد بوده است.