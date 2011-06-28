حل مشکل بیکاری خراسان رضوی هشت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

علی اکبر لبافی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه بیشترین سهم اشتغال در استان را بخش کشاورزی دارد و امسال در 80 درصد مناطق استان خشکسالی روی داده، بنابراین میزان اشتغال در این بخش به اعتبارات جدید نیاز دارد.

وی همچنین از فقدان موضوع معافیت حق بیمه سهم کارفرما در برنامه پنجم انتقاد کرد و گفت: این موضوع در کاهش اشتغال نقش مؤثری دارد.



وی با اشاره به اینکه میزان دانشگاهیان نسبت به کل جویندگان کار استان 32 درصد است و افزود: این نسبت در 20 سال گذشته 10 برابر شده و به همین دلیل طرح کارورزی دانشگاهیان باید اعتبار بیشتری داشته باشد تا این قشر بتوانند وارد بازار کار شوند.

وی گفت: استان خراسان رضوی هشت درصد جمعیت کشور را در خود جای داده اما تنها 5.7 درصد بودجه کشور به آن اختصاص می‌یابد.

