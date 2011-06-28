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۷ تیر ۱۳۹۰، ۹:۰۵

لبافی:

حل مشکل بیکاری خراسان رضوی هشت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

حل مشکل بیکاری خراسان رضوی هشت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی گفت: در این استان 200 هزار بیکار وجود دارد که برای اشتغال این تعداد به هشت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که امیدواریم مسئولان در جهت تخصیص آن اقدام کنند.

علی اکبر لبافی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه بیشترین سهم اشتغال در استان را بخش کشاورزی دارد و امسال در 80 درصد مناطق استان خشکسالی روی داده، بنابراین میزان اشتغال در این بخش به اعتبارات جدید نیاز دارد.

وی همچنین از فقدان موضوع معافیت حق بیمه سهم کارفرما در برنامه پنجم انتقاد کرد و گفت: این موضوع در کاهش اشتغال نقش مؤثری دارد.
 
وی با اشاره به اینکه میزان دانشگاهیان نسبت به کل جویندگان کار استان 32 درصد است و افزود: این نسبت در 20 سال گذشته 10 برابر شده و به همین دلیل طرح کارورزی دانشگاهیان باید اعتبار بیشتری داشته باشد تا این قشر بتوانند وارد بازار کار شوند.

 وی گفت: استان خراسان رضوی هشت درصد جمعیت کشور را در خود جای داده اما تنها 5.7 درصد بودجه کشور به آن اختصاص می‌یابد.
 

کد مطلب 1346223

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