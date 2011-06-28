وزیر خارجه مالزی: صدای ملت اسلامی باید به گوش جهانیان برسد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، وزیر امور خارجه قزاقستان صبح امروز در مراسم افتتاحیه سی و هشتمین اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی با بیان اینکه قزاقستان به عنوان رئیس جدید سازمان در دور جدید فعالیت خود انتخاب شده است، گفت: اجازه بدهید به عنوان سنت این سازمان نوبت سخنرانی را به وزیر خارجه مالزی بدهم که نماینده گروه آسیایی این اجلاس است.

در ادامه مراسم افتتاحیه این کنفرانس " عنیفه امان" وزیر امور خارجه مالزی با تاکید بر اینکه برای من افتخار بزرگی است که به نمایندگی از طرف گروه آسیایی سخن بگویم، گفت: به جمهوری قزاقستان به عنوان ریاست جدید سازمان کنفرانس اسلامی تبریک می‌گویم.

وی ادامه داد: گروه آسیایی معتقد است که تحت رهبری و تدبیر دولت قزاقستان می‌توان نقش سازمان را در سیاست جهانی تحکیم بخشید.

وزیر امور خارجه مالزی اظهار داشت: همچنین از ریاست قبلی سازمان برای تلاش‌های صورت گرفته تشکر می‌کنم، ضمن اینکه ما باید نظرات خود را در مورد تحولات جهانی فعال کنیم و پیشنهادات‌مان را نیز برای حل و فصل مسایل ارایه دهیم.

عنیفه امان افزود: در حوادث مختلف سازمان باید نقش کلیدی خود را ایفا کند تا صدای ملت اسلامی در همه جا شنیده شود و گروه آسیایی سهم خود را در راستای اهداف سازمان وارد خواهد کرد.