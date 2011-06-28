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۷ تیر ۱۳۹۰، ۹:۱۰

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-5/

وزیر خارجه مالزی: صدای ملت اسلامی باید به گوش جهانیان برسد

وزیر خارجه مالزی: صدای ملت اسلامی باید به گوش جهانیان برسد

وزیر امور خارجه مالزی با تاکید بر نقش کلیدی سازمان کنفرانس اسلامی، گفت: این سازمان باید صدای ملت اسلامی را در همه جا به گوش جهانیان برساند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزاقستان، وزیر امور خارجه قزاقستان صبح امروز در مراسم افتتاحیه سی و هشتمین اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی با بیان اینکه قزاقستان به عنوان رئیس جدید سازمان در دور جدید فعالیت خود انتخاب شده است، گفت: اجازه بدهید به عنوان سنت این سازمان نوبت سخنرانی را به وزیر خارجه مالزی بدهم که نماینده گروه آسیایی این اجلاس است.

در ادامه مراسم افتتاحیه این کنفرانس " عنیفه امان" وزیر امور خارجه مالزی با تاکید بر اینکه برای من افتخار بزرگی است که به نمایندگی از طرف گروه آسیایی سخن بگویم، گفت: به جمهوری قزاقستان به عنوان ریاست جدید سازمان کنفرانس اسلامی تبریک می‌گویم.

وی ادامه داد: گروه آسیایی معتقد است که تحت رهبری و تدبیر دولت قزاقستان می‌توان نقش سازمان را در سیاست جهانی تحکیم بخشید.

وزیر امور خارجه مالزی اظهار داشت: همچنین از ریاست قبلی سازمان برای تلاش‌های صورت گرفته تشکر می‌کنم، ضمن اینکه ما باید نظرات خود را در مورد تحولات جهانی فعال کنیم و پیشنهادات‌مان را نیز برای حل و فصل مسایل ارایه دهیم.

عنیفه امان افزود: در حوادث مختلف سازمان باید نقش کلیدی خود را ایفا کند تا صدای ملت اسلامی در همه جا شنیده شود و گروه آسیایی سهم خود را در راستای اهداف سازمان وارد خواهد کرد.

کد مطلب 1346224

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