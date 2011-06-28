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۷ تیر ۱۳۹۰، ۹:۳۱

در دشتستان/

کارخانه بسته بندی و تولید محصولات جانبی خرما بهره برداری می شود

کارخانه بسته بندی و تولید محصولات جانبی خرما بهره برداری می شود

برازجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر گفت: در صورت تامین تسهیلات بانکی کارخانه بسته بندی و تولید محصولات جانبی خرما در دشتستان تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مرحمتی دوشنبه شب در جمع مسئولان شهرستان دشتستان اظهارداشت: 145 میلیارد ریال برای ساخت بسته بندی و تولید محصولات جانبی خرما این شهرستان سرمایه گذاری شده است.

وی با بیان اینکه این طرح از محل طرح های آمایش صنعت و معدن اجرا شده است، گفت: این کارخانه در زمینی به مساحت دو هکتار در شهرک صنعتی برازجان در حال ساخت است که 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر اظهارداشت: با راه اندازی این واحد صنعتی سالانه 12هزار تن خرما بستنه بندی و انواع شکلات، کیک و کلوچه خرما تولید می شود

وی با بیان اینکه برای اجرا طرح بسته بندی و تولید محصولات جانبی خرما 10 میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت می شود، گفت: تاکنون برای اجرای این طرح 28 میلیار ریال هزینه شده است.

مرحمتی یادآور شد: با راه اندازی این واحد 105 نفر مشغول به کار خواهند شد.

کد مطلب 1346225

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