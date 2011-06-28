بودجه زیارت خراسان رضوی تا چند روز آینده تخصیص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی دوشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هفته گذشته 85 میلیارد تومان از بودجه زیارت به استان خراسان رضوی ابلاغ شده و تا چند روز آینده در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای تخصیص این بودجه به دستگاه های مرتبط تصمیم گیری خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: برای هزینه کرد این بودجه تا 31 تیر ماه سال جاری فرصت داریم، البته دستگاه ها تاکنون اقدامات خود را در این حوزه متوقف نکرده و از بودجه فرهنگی برای ساماندهی و اجرای برنامه های حوزه زیارت استفاده می کردند.

صلاحی تصریح کرد: با تخصیص بودجه به دستگاه ها، اقدامات مرتبط با حوزه زیارت شتاب بیشتری خواهند گرفت.