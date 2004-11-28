حسين موسويان كه امشب پس از پايان دورهفتم و نهايي مذاكرات مستقيم ميان ديپلمات هاي كشورمان با سه كشوراروپايي، در محل اقامت سفير فرانسه با خبرنگار اعزامي "مهر" به وين سخن مي گفت : افزود :دراين چهار روز تقريبا درباره تمام موارد اساسي و اصولي مورد نظر خود با طرف هاي اروپايي گفتگوبه عمل آورديم كه سه كشور اروپايي نيز در مقابل خواسته هاي ما انعطاف نشان دادند و آنها را پذيرفتند .

وي تاكيد كرد : در حال حاضر متن نهايي شده ، در چهارچوب توافق پاريس به شمار مي رود.



رييس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد : تاجمعه شب پيشرفت هاي خوبي صورت گرفته بود و تنها در يك مورد اختلافاتي درباره بند يك پيش نويس مطرح بود كه اين بند بر اساسي بودن تعليق تاكيد داشت.

وي با اشاره به نگراني هايي كه در قبال اين بند از قطعنامه وجود داشت گفت : اين احتمال كه بعدها از اين بند از قطعنامه سوء استفاده شود و برداشت هاي حقوقي در قبال اساسي بودن تعليق بوجود آيد براي ما منتفي نبود .

موسويان با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران همواره تعليق فعاليت هاي غني سازي را داوطلبانه دانسته و بر نداشتن الزام حقوقي آن واتخاذ آن صرفا بر اساس اعتماد سازي تاكيد مي كرده است اظهار داشت : نهايتا پس از چانه زني هاي بسيار اين سه كشور تغييرات پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران را قبول كردند و مشكل اين بند نيز رسما در نشست امشب بر طرف شد .

موسويان در ادامه گفتگو خود با خبرنگار"مهر" افزود : در حال حاضر در تمام بندها توافق بر داوطلبانه بودن تعليق و نيز اتخاذ آن بر اساس سياست اعتماد سازي و نداشتن هيچگونه الزام حقوقي تصريح و تاكيد شده است وبا توجه به مباحثات ديروز و امروز ديگر هيچ نگراني درباره عبارت {ضرورت اساسي } وجود ندارد و تمامي برداشت ها روشن و شفاف شده است .

وي در مورد بندي از پيش نويس قطعنامه كه به اجراي موقت پروتكل الحاقي اشاره دارد گفت: خواسته جمهوري اسلامي ايران مبني بر تصحيح اين بند درخصوص داوطلبانه بودن و اعتماد سازي و اجراي موقت پروتكل الحاقي تا زمان تصميم گيري مقتضي مجلس شوراي اسلامي نيز برآورده شد.

موسويان در ادامه افزود : ديگر مي توان به صراحت اظهار داشت كه اين متن در چارچوب توافق پاريس تنظيم شده است و ديگر موضوع مهم و اصولي براي ادامه رايزنيها باقي نمانده است .

وي پيش بيني كرد كه قطعنامه فرداي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي با اجماع و بدون راي گيري به تصويب برسد و مشكلي در اين زمينه نباشد .

گفتني است دور هفتم و نهايي گفتگوهاي هيات ايراني با نمايندگان سه كشور اروپايي ساعتي پيش در وين پايان يافت.