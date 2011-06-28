سکه های تقلبی همچنان قربانی می گیرد/ دستگیری کلاهبردار میلیونی!

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار خبر کشف سکه های تقلبی در شهرستان ازنا و الیگودرز دیگر به خبر روزمره سایت های خبری تبدیل شده است ولی این موضوع به ذهن متبادر می شود که چرا با وجود اینکه هر روز بر شمار مالباختگان در این روایت تلخ افزوده می شود ولی هنوز کسانی هستند که بدون عبرت گرفتن از دیگران پای در این راه بی سرانجام می گذارند.

بسیاری از این مالباختگان از استانهای مختلف کشور به شهرستانهای ازنا و الیگودرز می آیند تا معامله ای انجام دهد که زندگی شان را از این رو به آن رو کند ولی بعد از اینکه از کلاهبرداران رودست می خورند مستاصل بدون هیچ ردی به پلیس متوسل می شوند.

تعداد دیگری از مالبختگان نیز کسانی هستند که برای تکمیل کلکسیون اشیاء عتیقه خود پای به این معامله می گذارند. آنها جای سکه های هخامنشی و صفوی را در کلکسیون عتیقه جات خود خالی می بینند و حال شنیده اند که می توانند اینجا آن را تکمیل کنند ولی آنها را نیز باید جزء همین جماعت مالبخاته قرار داد.

شرح حال هر کدام از افرادی که در این مسیر پول و مال خود را از دست داده اند انگار درسی نیست که عبرت شود و ما دیگر شاهد هیچ حسرت و فغانی در مسیر جستجوی سکه های تاریخی در وادی سکه های تقلبی نباشیم.

مشکل سکه های تقلبی در استان لرستان به ویژه شهرستان ازنا و الیگودرز شاید محدود به این نقطه جغرافیایی نباشد. در میان مالباختگان می توان نام هایی را دید که به دنبال گنج از قم، تبریز، ارومیه، اصفهان، کرمانشاه و تهران و ...هر نقطه ایران که تصور کنی به مرز لرستان و اصفهان در شهرستان الیگودرز آمده اند تا در این معامله پولهایشان را ببازند و حال با عنوان "مالباخته" باید به دنبال پول از دست رفته شان بدوند.

به هر حال آخرین موردی که این روزها پیرامون سکه های تقلبی مطرح شد دستگیری یک کلاهبردار میلیونی بود که به چندین فقره کلاهبرداری در رابطه با سکه های تقلبی اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری یک نفر کلاهبردار سکه های تقلبی خبر داد و گفت: متهم تا بحال به 910 میلیون ریال کلاهبرداری اعتراف کرده است.

سرهنگ غلام علی جودکی ادامه داد: ماموران آگاهی شهرستان ازنا مطابق گزارش واصله در هفته جاری با خبر شدند که فردی در امر کلاهبرداری از طریق فروش سکه های تقلبی فعالیت دارد.

وی ادامه داد: پس از اعلام این مورد نیروهای پلیس با هماهنگی مقام قضایی و با همکاری ماموران اطلاعات، مواد مخدر و یگان امداد شهرستان جهت دستگیری متهم به محل اعزام و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا استان لرستان یادآور شد: متهم به یگان آگاهی انتقال و با تحقیقات انجام گرفته و مواجهه با مالباختگان و شکات، متهم به مبلغ 180 میلیون ریال در تاریخ پنجم دی ماه سال 89، 200 میلیون ریال در 15 آذرماه سال 89، 130 میلیون ریال در 29 فروردین 90، 200 میلیون ریال در دوم اردیبهشت ماه سالجاری و 200 میلیون ریال در 15 مهر ماه سال 89 معترف شد.

سرهنگ جودکی ادامه داد: تحقیقات جامع و کامل از متهم یاد شده کماکان ادامه دارد.

به هر حال این فرد به تنهایی به طور متوسط در هر ماه اقدام به یک فقره کلاهبرداری سکه های تقلبی از افراد ساده لوح کرده است که این روند اذهان را اینگونه نهیب می زند که باید چند نفر در این راه قربانی شوند تا برای دیگران درس عبرتی باشد که به خیال یافتن گنج پولهایشان را به باد ندهند.