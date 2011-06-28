نمایشگاه "تخصصی عکس تئاتر" در نیشابور بر پا شد

حسین محروقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه در برگیرنده هفده اثر از هفده تئاتر اجرا شده با موضوعات ارزشی و آزاد در مشهد است که توسط سید مهدی مصباحی عکاسی شده است.

وی افزود: نمایش های "مردان همیشه به خانه باز می گردند"، "طبقه همکف"، "مسافری از هند"، "ما همه اهل یک محله ایم"، "سمرگل"، "از این ماز عبورم دهید"، " صدای من کجاست" از جمله تئاترهایی هستند که در این نمایشگاه در معرض عموم قرار گرفته است.

محروقی با اشاره به اینکه این نمایشگاه با حضور چهره برجسته عکاس تئاتر ایران سید مهدی مصباحی و برگزاری نشست تخصصی در حضور عکاسان و هنردوستان بر پا خواهد شد، افزود: ما به دنبال ارتقاء سطح عکاسی نیشابور و آشنایی هر چه بیشتر عکاسان و هنرمندان علاقه مند به این رشته با مفهوم اندیشه در عکاسی هستیم.

سرپرست انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور افزود: سعی شده تمامی عکسهایی که تداعی کننده نظریه و خاستگاهی فلسفی هستند و تفکر مخاطب را بر می انگیزند، در نمایشگاه "تخصصی عکس تئاتر" جای داده شود.

نمایشگاه عکس "تخصصی عکس تئاتر" از 7 تا 10 تیرماه در محل نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور دایراست.