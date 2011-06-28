توطئه چینی غرب علیه محور مقاومت/ در لبنان انقلاب دموکراتیک رخ داد

"طارق الترشیشی" در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نگرانی های خود در زمینه آینده قیامهای منطقه به تشریح جزئیات توطئه غرب در لبنان پرداخت. وی با تاکید بر اینکه دوران حاکمیت دیکتاتورها کوتاه است، آینده را از آن مردم انقلابی منطقه دانست که علیه رژیمهای خودکامه و ظالم قیام کرده اند.
* آقای الترشیشی نخستین سوال را به مسائل داخلی لبنان و موضوع تشکیل دولت در این کشور اختصاص می دهم. با توجه به تشکیل دولت، جوسازی و جنگ رسانه ای اخیر علیه دولت میقاتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
|نمی توانیم وقایع لبنان را جدای از تلاش غرب برای برای کنترل قیامهای عربی بررسی کنیم.
- ما نمی توانیم وقایع لبنان را جدای از تلاش غرب برای برای کنترل قیامهای عربی بررسی کنیم. آنان همانطور که در جهت انحراف این قیامها حرکت می کنند در راستای عدم تشکیل دولت در لبنان نیز فعالیت داشتند. آنچه در لبنان رخ داده است به منزله یک انقلاب دموکراتیک است که درآن یک جریان سیاسی(حامیان مقاومت و8 مارس) توانست با بهره جستن از راهکارهای سیاسی بر گروهی دیگر (جریان 14 مارس) پیروز شود. این در حالی بود که این جریان پیروز همواره به زورگویی و کمک گرفتن از خارج متهم می شد اما این پیروزی دموکراتیک همچنان با فشارهای روبرو بود. غربیها نمی خواستند دولت میقاتی به هر نحوی بدون حضور جریان 14 مارس (سعد حریری) تشکیل شود. من توطئه چینی غربی در این مسئله را بزرگ می دانم اما در نهایت اراده مردم لبنان پیروز است.
|غربیها نمی خواستند دولت میقاتی به هر نحوی بدون حضور جریان 14 مارس (سعد حریری) تشکیل شود.
وی افزود: به واقع آنچه این روزها درجهان مشاهده می کنیم ثمره حرکت ملت انقلابی ایران است که مانع ترس در برابر رژیمهای دیکتاتوری را شکسته و جنبشی عظیم ایجاد کردند. از سوی دیگر، نمی توان پیروزی مقاومت اسلامی حزب الله لبنان بر رژیم صهیونیستی را در در حرکت اخیر مردم جهان عرب بی تاثیر دانست. البته امیدوارم انقلابهای اخیر منطقه نیز به هدف نهایی خود که رهایی از رژیم های خودکامه و مستبد است، برسد.
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