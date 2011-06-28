پلمپ هفت دستگاه شهربازی یاسوج/ 25درصد مصالح فروشیها غیراستانداردند

مرتضی رهنما به خبرنگار مهر گفت: پس از برسیهای بازرسان این اداره کل هفت دستگاه شهربازی شهر یاسوج غیرقابل استفاده ارزیابی شد و براین اساس پلمپ شدند.

وی بیان کرد: تا زمان رفع نقص و دریافت تاییدیه استاندار اجازه فعالیت به این دستگاهها داده نمی شود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی کهگیلویه وبویراحمد اظهار داشت: وسایل شهربازی مشمول استاندار اجباری هستند و در صورتیکه متصدیان شهربازی به این مهم توجه نکنند به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وی بیان داشت: به سایر متصدیان شهربازی در استان نیز تذکراتی در خصوص دریافت تاییدیه استاندارد داده شده و در صورت عدم اقدام لازم، دستگاههای آنها نیز پلمپ می شود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آغاز فصل تابستان و استقبال گسترده مردم از شهربازیها گفت: استفاده از وسایلی که متصدی ندارند خطایی بزرگ است و مردم نباید از این وسایل استفاده کنند زیرا در صورت بروز حادثه هیچ فرد یا نهادی پاسخگو نخواهد بود.

پلمپ 25 واحد تولید مصالح ساختمانی غیر استاندارد

وی همچنین اظهار داشت: در سه ماهه اول سال جاری 25 واحد مصالح فروشی در استان به دلیل عدم رعایت مسائل استاندارد پلمپ شدند.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی کهگیلویه وبویراحمد اظهار داشت: با آغاز فصل ساخت و ساز در استان، تخلفات در این زمینه نیز افزایش یافته که اداره کل استاندارد با بازرسیهای مستمر جلوی تولید مصالح غیر استاندارد را می گیرد.

وی عنوان کرد: 25 درصد از تولیدکنندگان مصالح در این استان به صورت غیر مجاز اقدام به تولید مصالح ساختمانی می کنند.

رهنما یادآور شد: 40 واحد تولیدی مصالح استاندارد نیز در استان وجود دارد که لازم است پیمانکاران از این واحد ها خریداری کنند.