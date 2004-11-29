چرا غني سازي براي برزيل آري اما ايران نه / اعراب بايد با همبستگي با ايران با فشارهاي آمريكا مقابله كنند/ علت فشارهاي آمريكا بر ايران حفظ امنيت رژيم اسرائيل است / اروپا نياز به ايران دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه البيان در مقاله اي به قلم احمد عمرابي ، رفتارهاي تبعيض آميز آ‍ژانس بين المللي انر‍ژي اتمي با مسائل بين الملل بوي‍ژه معيارهاي دوگانه در برخورد با برنامه هسته اي ايران و برنامه هسته اي رژيم صهيونيستي و برزيل زير سوال است.



در اين مقاله با اشاره به جنجال سازي و هياهوي تبليغاتي آمريكا بر ضد برنامه هسته اي مسالمت آميز ايران واعمار فشارهاي گسترده بر ضد اين كشور براي توقف غني سازي و از سوي ديگر موافقت با غني سازي اورانيوم توسط برزيل آن را نشان دهنده معيارهاي دوگانه در رفتار جامعه بين المللي بويژه آمريكا خوانده است تا جائي كه مي نويسد: به ندرت مي بينيم كه رسانه هاي جهاني به برنامه هسته اي برزيل بپردازند اما بواسطه هياهوي بيش از حد و جنجال سياسي بزرگي كه آمريكا درباره برنامه هسته اي ايران به راه انداخت هيچ روزي نيست كه برنامه هسته اي ايران را در صدرعناوين اخبار تلويزيوني و راديويي و در راس اخبار صفحات اول روزنامه هاي معتبر جهاني نبينيم



به گزارش مهر در ادامه اين مقاله آمده است : تازه ترين اخبار تصريح مي كند كه برزيل موافقت آژانس بين المللي انرژي اتمي را براي آغاز غني سازي اورانيوم بدست آورده است در حالي كه ايران همچنان با حمله وحشيانه و سختگيرانه به رهبري دولت جرج بوش براي وادار كردن اين كشور به توقف غني سازي مواجه است ، درست است كه اورانيوم غني شده ميتواند به عنوان ماده خام براي ساخت سلاح هسته اي بكار رود اما در عين حال مي توان آن را براي اهداف مسالمت آميز مانند توليد انرژي ارزان بكار برد.



به نوشته البيان ، دولت برزيل مي گويد برنامه هسته اي اين كشور براي اهداف مسالمت آميز طراحي شده است درحالي كه ايران نيز چنين مي گويد پس چرا به برزيل اجازه داده شود به توسعه برنامه هسته اي خود ادامه دهد در حالي كه ايران با حمله همه جانبه اي شامل محكوميت و فشارهاي روزافزون وبراي كنارگذاشتن برنامه هسته اي خود مواجه باشد؟

اگر تبديل برنامه هسته اي از اهداف مسالمت آميز به اهداف نظامي در هريك از حالت ها آسان باشد پس اين احتمال بر هردو حالت برزيل و ايران به طور يكسان قابل تطبيق است پس چرا به برزيل چراغ سبز داده شود اما ايران با ارعاب و تهديد و فشار و ممنوعيت روبرو باشد؟



اين روزنامه ريشه وعلت تمام فشارهاي آمريكا و غرب را بر ايران به ماهيت جانبدارانه آنها بويژه آمريكا از رژيم صهيونيستي مي داند و مي نويسد : پاسخ خيلي آسان است، چون از ناحيه برزيل هيچ خطر امنيتي اسرائيل را تهديد نمي كند در حالي كه اين فرضيه بر ايران تطبيق نمي شود و هياهو و جنجال سازي آمريكا بر ضد برنامه هسته اي ايران را بايد از اين منظور ديد.



البيان به دخالت هاي بيجاي آمريكا بر ضد برنامه هسته اي ايران اشاره كرده و مي نويسد : دخالت هاي بيجا وتحريكات آمريكا بر ضد ايران به حدي رسيده است كه واشنگتن عزم خود را براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت جزم كرده است هيچ چيز اين كشور را جز مخالفت اروپايي ها منع نمي كند به عنوان راه حل ميانه دولت ايران اخيرا با معادله اي كه سه دولت بزرگ اروپايي يعني انگليس، فرانسه و آلمان متقاعد شد به اينكه از غني سازي اورانيوم به طور موقت دست بردارد.



البيان به نيازكشورهاي اروپايي به همكاري اقتصادي با ايران به علت وجود توانمندي هاي فراوان تجاري و اقتصادي در اين كشور مي نويسد : موضع اين سه كشور اروپايي به اندازه اي كه ناشي از تمايل آنها به منافع تجاري با ايران است ناشي از همبستگي با اسرائيل نيست ، با توجه به اينكه آمريكا تحريم تجاري را بر ايران اعمال مي كند كه به موجب آن شركت هاي آمريكايي را از هرگونه داد وستد با بازار ايران منع كرده است.



اين روزنامه تصريح مي كند كه تمام فشارها و تحريكات آمريكا و هم پيمانانش بر ضد برنامه هسته اي ايران سياسي است زيرا واشنگتن نمي خواهد به صراحت اعلام كند تنها به خاطر حفظ امنيت اسرائيل نمي خواهد ايران به فناوري هسته اي دست پيدا كند .



البيان در اين رابطه مي نويسد: فشارهاي آمريكا بر ايران كاملا سياسي است زيرا آمريكا نمي خواهد به صراحت وعلنا اعلام كند كه تنها به خاطر اسرائيل و حفظ امنيت اين رژيم اين فشارها را بر ايران اعمال مي كند تا برنامه هسته اي اين كشور را متوقف كند.



البيان با اشاره به اتهامات آمريكا و اسرائيل به ايران مبني بر تلاش اين كشور براي دستيابي به سلاح هسته اي و بعيد بودن احتمال تلاش ايران براي دست زدن به چنين كاري مي نويسد : حتي اگر اين احتمال بعيد را به اينكه شايد ايران نيت هايي را در آينده براي تبديل برنامه هسته اي خود به توليد سلاح هسته اي پنهان كند كه صرفا يك احتمال است كه ممكن است به واقعيت تبديل شود يا نشود در حالي كه اسرائيل يك قدرت هسته اي حقيقي و غير قابل ترديد است كه از قدرتمندترين زرادخانه هاي هسته اي جهان با داشتن 200 تا 300 كلاهك هسته اي برخوردار است كه اظهر من الشمس است .



به نوشته البيان ، درست است آمريكا مي خواهد كه اسرائيل به عنوان تنها قدرت هسته اي كوبنده در منطقه خاورميانه باقي بماند تا همچنان در موضع انحصاري متمايز از طريق دراختيار گرفتن انحصاري سلاح بماند .



اين روزنامه نوشت : در نيمه اول دهه هشتاد قرن گذشته اسرائيل اولين تاسيسات هسته اي عربي را در عراق با حمله نظامي خود نابود كرد و تا وقوع حوادث 11 سپتامبر كه منجر به جنگ جهاني آمريكا بر ضد تروريسم شد آمريكا فشارهاي پياپي را بر پاكستان براي وادار كردن اين كشور براي كنار گذاشتن برنامه هسته اي اش وارد مي كرد و پس از آنكه پاكستان به عنوان هم پيمان آمريكا در جنگ اين كشور بر ضد تروريسم قرار گرفت واشنگتن مجبور شد اين فشارها را متوقف كند قطعا اين فشارها درصورت كندي جنگ بر ضد تروريسم يا ايجاد تغييرات در نظام حاكم برپاكستان كه سياست مختلفي(مخالف آمريكا) را در پيش بگيرد از سرگرفته خواهد شد.



به گزارش مهر، البيان به برنامه هسته اي نظامي هند اشاره كرد كه هرگز از سوي آمريكا براي توقف تحت فشار قرار نگرفته است .



در پايان اين مقاله از رژيم هاي عرب منطقه خواسته شده است در مقابل فشارهاي آمريكا بر ضد ايران ايستادگي كنند زيرا علت همه اين فشارها رژيم صهيونيستي است و زرادخانه اين رژيم نيز در درجه اول براي اقدام بر ضد اعراب ساخته شده است .



البيان در اين رابطه نوشت : " بر اساس اين واقعيت ها ايران در مقابله با حملات و هياهوسازي آمريكا نياز به طرح همبستگي از سوي اعراب دارد زيرا اعراب اولين هدفي هستند كه به خاطر آنها زرادخانه هسته اي ر‍‍ژيم اسرائيل بوجود آمد .