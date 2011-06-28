مجلس با مسکوت ماندن بررسی استفساریه‌ انتخاباتی مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس پیش از بررسی طرح دو فوریتی استفساریه درباره قانون اصلاح انتخابات مجلس پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح را به مدت 6 ماه ارایه کرد.

تعدادی از نمایندگان مجلس نیز همراه با توکلی این پیشنهاد را امضا کردند.

به گزارش مهر روز یکشنبه دو فرویت طرح استفساریه ‌ای در مجلس به تصویب رسید که در صورت تصویب نهایی آن مشخص می کرد منظور از "یک دوره نمایندگی" در بخشی از قانون انتخابات که یک دوره نمایندگی را برای احتساب ارتقای مدرک تحصیلی از لیسانس به فوق لیسانس برای شرکت در انتخابات کافی می داند، چیست .

با توجه به اینکه دوره نمایندگی نمایندگانی که صرفا در دوره هشتم مجلس حضور داشته اند، در مهلت ثبت نام برای انتخابات دوره بعد هنوز کامل نشده است ، براساس این استفساریه شرایط حضور نمایندگان مجلس هشتم در انتخابات دور نهم مشخص می‌شد و دوره ناتمام و حضور میاندوره ای نیز مصداق یک دوره نمایندگی محسوب می شود.

توکلی در ارایه پیشنهاد مسکوت ماندن خود نسبت به این طرح دو فوریتی گفت:‌ این استفساریه تغییر قانون است و شورای نگهبان با آن مخالفت می‌کند و شما به مقصود نمی رسید.

وی گفت: این ضرر دو جانبه می‌شود، تصمیم مجلس در فروردین ماه اشتباه بود و باید شجاعانه قبول می‌کردیم که اشتباه ‌کردیم نباید سطح تحصیلات را بالا برده و عامل تجربه را حذف می‌کردیم.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: ما می خواهیم با این استفساریه کاری کنیم که وزیر یا معاون وزیر که لیسانس دارد نتواند در انتخابات شرکت کند اما نماینده‌ای که مدرک لیسانس دارد و شش ماه نماینده بوده می‌تواند وارد انتخابات شود و این ظلم است، جلوی مشارکت مردم را هم می گیرد.

وی ادامه داد: در عوض یک طرح دو فوریتی داریم که براساس آن می توانیم به قانون قبلی برگردیم و هر کس با لیسانس و تجربه اجرایی بتواند در انتخابات شرکت کند.

نماینده تهران با تاکید بر اینکه این استفساریه مضر به حال مجلس است گفت:‌ اگر به مسکوت ماندن این طرح رای داده و به دو فوریتی که تهیه شده است نیز رای دهید نتیجه این می‌شود که نمایندگان و عده کثیری از جوانان و مردان با تجربه می‌توانند در انتخابت شرکت کنند.

توکلی از نمایندگان خواست با رای دادن به هر دو موضوع به قانون انتخابات سال 86 برگردیم.

وی گفت: در این صورت کسانی که لیسانس و سابقه اجرایی دارند می‌توانند خود را در معرض رای مردم قرار دهند.

یوسف نژاد نماینده ساری با این پیشنهاد مخالفت کرد و توجیه توکلی در مسکوت ماندن این استفساریه را رد کرد و گفت اگر شورای نگهبان از آن ایراد بگیرد مجدداً مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مجددا نمایندگان پس از استماع سخنان توکلی و یوسف نژاد با 49 رای موافق 135 رای مخالف و 15 رای ممتنع از 205 نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند و مجلس وارد جزئیات بررسی طرح دو فوریتی استفساریه مربوط به قانون انتخابات شد.