فدراسیون عامل شکست تیم امید است/ مجمع در مدیریت فدراسیون تجدید نظر کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خانه ملت، امیدوار رضایی با اشاره به شکست تیم فوتبال امید و حواشی ناشی از این رخداد گفت: مقام مسئول و تصمیم‌گیر در هر رشته ورزشی، فدراسیون تخصصی آن است و هر اقدام و عملکرد مثبت یا منفی که در آن ورزش صورت گیرد، به فدراسیون مربوط برمی‌گردد.

نماینده مردم مسجدسلیمان افزایش اتفاقات نامطلوب درعرصه فوتبال کشور را نگران ‌کننده توصیف کرد و ادامه داد: اتفاقاتی که برای تیم امید افتاد، بسیار ناگوار و نگران ‌کننده بود و احساسات مردم و علاقه‌مندان به ورزش را جریحه ‌دار کرد، به همین دلیل و با توجه به حساسیت موضوع مجلس برای پیگیری وارد عمل شد.



رضایی با اشاره به برگزاری جلسه کمیته تربیت بدنی و جوانان کمیسیون فرهنگی با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال تصریح کرد: برای داشتن قضاوت عادلانه و قطعی باید حرف‌های همه مسئولان و افراد مرتبط با شکست تیم امید شنیده شود و تحقیق و مطالعه گسترده و دقیقی انجام بگیرد.



عضو هیئت رئیسه مجلس، فراکسیون ورزش و کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی را پیگیر بررسی دلایل شکست تیم امید عنوان کرد و گفت: پس از برگزاری جلسه مشترک کمیته تربیت بدنی با مسئولان فدراسیون فوتبال، قرار شد گزارش مفصلی از تمام وقایع رخ ‌داده در اعزام تیم امید تهیه شود و نیز فراکسیون ورزش و کمیته تربیت بدنی وقایع و اقدامات صورت گرفته را بررسی کنند.



رضایی قضاوت قطعی درباره مقصران شکست تیم امید را نیازمند کسب اطلاعات دقیق و کامل دانست و تأکید کرد: با نگاه اجمالی به شکست تیم امید می‌توان گفت همه دراین قصور و کوتاهی مقصر هستند، از سازمان تربیت بدنی سابق و مسببان تشکیل نشدن وزارت ورزش و جوانان در موعد قانونی تا فدراسیون فوتبال و نیز مسئولان و مدیریت تیم امید همه و همه در شکست نگران‌ کننده تیم امید اثرگذار بوده‌اند.



رئیس فراکسیون ورزش ضمن انتقاد از بی‌توجهی طولانی مدت مسئولان فوتبال کشوربه تیم امید اظهار داشت: مشکلات تیم امید باید به طوراساسی ریشه ‌یابی شود و چالش‌ها و موانع پیشرفت و موفقیت این تیم مشخص گردد تا بتوان مشکلات و کاستی‌های تیم امید را به سمت مرتفع شدن پیش برد.



وی افزود: مسئولان ورزش سال‌های سال به مسائل بنیادی ورزش کشور بی‌توجهی کردند و ورزش‌های پایه و تیم‌های پایه همچون تیم فوتبال امید را نادیده گرفتند که همین مسئله، بخش مهمی از دلایل ضعف امروز تیم امید است.



رضایی وضعیت کنونی فدراسیون فوتبال را ضعیف و نامطلوب توصیف کرد و ادامه داد: مجمع عمومی فدراسیون فوتبال دچار رخوت و ضعف شده است و ارزیابی درست و منطقی از مدیران فدراسیون و تیم‌های ورزشی ندارد و همین امر موجب شده است تا نتایج و عملکرد این فدراسیون ضعیف و غیرقابل قبول باشد.



وی در پایان تصریح کرد: مجمع عمومی فدراسیون فوتبال باید در مدیریت این فدراسیون تجدید نظر کند و تدبیری برای بهبود اوضاع فوتبال کشور بیندیشد.



تیم فوتبال امید در بازی برگشت خود با عراق شکست سنگینی را متحمل شد و از حضور در بازی‌های المپیک لندن باز ماند. به گفته بسیاری از مسئولان یکی از دلایل این شکست دریافت نامه فدراسیون بین المللی فیفا درست پیش از بازی بود که در این نامه حضور یک بازیکن دو اخطاره در بازی رفت ایران و عراق یادآوری شده و تخلف عنوان شده بود.



فیفا در این نامه از فدراسیون فوتبال ایران خواسته بود که حداکثر تا اول جولای(10 تیر) دلایل خود را برای حضور بازیکن دو اخطاره در دیدار رفت مقابل عراق را اعلام کند.

