نام سازمان کنفرانس اسلامی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، "نور سلطان نظربایف" صبح امروز سه شنبه در مراسم افتتاحیه سی و هشتمین اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در آستانه با بیان اینکه امت اسلامی مانند آب و هوا نیاز به مدرن سازی است، گفت: امروز توانمندیهای جهان اسلام در دنیا بی نظیر است؛ بنابراین باید همکاریهای خود را در این زمینه ها دوچندان کنیم.

رئیس جمهور قزاقستان اظهار داشت: امروز شاهد عدم تعادل در توسعه بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستیم اما نرخ تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف باید به 100 برابر افزایش یابد.

نظربایف با تاکید بر اینکه کشورهای عضو سازمان دارای 90 درصد منابع طبیعی جهان هستند، افزود: با این حال سازمان سهم ناچیزی از تولید ناخالص جهانی را دارد.

رئیس جمهور قزاقستان خواهان توسعه اقتصادی سازمانهای عضو شد و بیان داشت: در اجلاس اقتصادی کشورهای اسلامی در آستانه پیشنهاد می کنم که یک شورای گفتگوی اقتصادی در سازمان ایجاد شود و 10 عضو سازمان در خصوص ایجاد سیستم حمایت غذایی در بین اعضای سازمان فعال شود.

وی ادامه داد: تا سال 2030 برای انتقال انرژی 17 تریلیون دلار هزینه خواهد شد که امیدواریم کشورهای عضو از این موضوع حمایت کنند و توسعه حمایت های جهان اسلام بر اساس فناوری تکمیل شود.

نظربایف خاطر نشان کرد: همچنین نیازمند ایجاد مرکز جهانی نوآوری ها هستیم تا بتوانیم تجار خرد و بخش خصوصی را مورد حمایت قرار دهیم و در حل بحران جهانی به یک ثبات و توانایی در سیستم اقتصاد اسلامی دست پیدا کنیم.

رئیس جمهور قزاقستان یک چهارم کل منابع جهان را در سال 2030 مربوط به کشورهای اسلامی دانست و افزود: لذا برای آن زمان باید در خصوص تربیت و آموزش نسلهای آینده برنامه ریزی کنیم.

وی از استفاده اروپا از دستاوردهای جهان اسلام برای توسعه و پیشرفت خود سخن گفت و خاطر نشان کرد: باید بتوانیم نقش فکری جهان اسلام را توانمند و احیا کنیم چرا که کشورهای اسلامی با دارا بودن منابع عظیم در مراحل پایین توسعه قرار دارند.

نظربایف خواستار حضور نماینده سازمان کنفرانس اسلامی در نشست جی 20 شد و بیان داشت: در این ارتباط افزایش همکاریهای اقتصادی منطقه ای بسیار مهم است و امروز عدم ثبات اقتصادی در برخی کشورها مانند افغانستان برای ما بسیار نگران کننده است.

وی از عدم استفاده کامل سازمان از توانمندی های خود اظهار نگرانی کرد و گفت: اساسنامه جدید سازمان از ما می خواهد که این سازمان شکل جدیدتری داشته باشد و ارتقا یابد و به یکی از مراکز غربی تحلیلی جهان تبدیل شود و از سران کشورهای عضو می خواهم که در ارتباط پیشهادات خود را ارائه دهند.

وی از انصراف داوطلبان قزاقستان از توسعه و ایجاد زرادخانه های هسته ای خبر داد و بیان داشت: قزاقستان خواهان ایجاد منطقه ای آزاد از سلاح هسته ای به عنوان پایه ای برای جهان عاری از تسلیحات هسته ای است.

نظربایف از تبعیض حقوق فلسطینیان و لاینحل ماندن موضوع بیت المقدس اظهار نگرانی کرد و اظهار داشت: ما برای حل این موضوعات نیازمند صدور قطعنامه هستیم.

وی به مشکلات کشورهای اسلامی در ابتدای قرن 21 اشاره کرد و افزود: ارزیابی تحولات منطقه ای نشان می دهد که این گونه حوادث ناشی از عدم حل مشکلات اقتصادی است؛ لذا هدف ما افزایش توان اقتصادی و رفاه جامعه باید باشد.

رئیس جمهور قزاقستان از تغییر پایتخت کشور قزاقستان در مدت زمان کمتر از 10 سال سخن گفت و تصریح کرد: مدرن سازی جامعه بدون حفظ و احیای ارزش های اسلامی ممکن است، در کشور قزاقستان خواهان اتحاد مسلمانان در کنار حفظ ارزشها و سنت های کشورها است.

نظربایف نظریه غرب مبنی بر اینکه اسلام یک جنبش افراطی است را رد کرد و با بیان اینکه دین اسلام هیچ ارتباطی با تروریسم و خشونت ندارد، بیان داشت: در این ارتباط نیازمند ایجاد یک رسانه و طرح رسانه ای واحد اسلامی در سطح جهان هستیم و باید یک سایت واحد اسلامی برای بیان ارزش های اسلامی ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه برخی به دنبال تقابل تمدن ها هستند، گفت: امروز تمدن های اسلامی، مسیحیت و یهودیت می تواند در کنار هم قرار گیرند و در این ارتباط قزاقستان شاهد صلح کلیساها و مساجد است و این تبلیغ کشور ما در صلح طلبی است.

رئیس جمهور قزاقستان از ریاست سال گذشته کشورش در سازمان همکاریها و امنیت اروپا خبر داد و گفت: برای اولین بار ریاست چنین سازمانی برعهده یک کشور اسلامی گذاشته شده بود؛ بنابراین در حال حاضر نیز ما حاضر به تلاش برای ارتقای سازمان کنفرانس اسلامی هستیم.

نظربایف به تغییر نام سازمان کنفرانس اسلامی به سازمان همکاری های اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع نشان دهنده پیشرفت کشورهای اسلامی است و ما باید بر این ارتباط حداکثر توان خود را به کار بندیم.