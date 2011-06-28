مجلس: یکبار در تاریخ از مردم عذرخواهی کنید/ مدیران: سرپرست مقصر بود!

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته تربیت بدنی و جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور بررسی علل حذف تیم فوتبال امید با حضور رئیس فدراسیون فوتبال و دبیرکل کمیته ملی المپیک، صبح امروز دوشنبه در محل کمیسیون فرهنگی مجلس تشکیل شد.

در این جلسه علیرضا دهقانی، رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان، جواد آرین منش و سیدرضا اکرمی، اعضای کمیسیون فرهنگی و نیز جمعی از مسئولان فوتبال کشور از جمله علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، بهرام افشارزاده، دبیرکل کمیته ملی المپیک، عزیز محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران، مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی محمد نبی، دبیر فدراسیون فوتبال حضور داشتند.

علیرضا دهقانی، رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان کمیسیون فرهنگی در ابتدای جلسه با اشاره به اهمیت بحث ورزش برای آحاد مردم گفت: ورزش با احساسات مردم سر و کار دارد و باخت تیم امید و مشکلاتی که برای این تیم ایجاد شد موضوعی بود که همه مردم و دوستداران ورزش خواهان پیگیری و روشن شدن جوانب آن بوده و هستند. دهقان از مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک خواست تا توضیحات خود را در این رابطه ارائه دهند.

افشارزاده: افراد اثرگذارتر در باخت تیم ملی امید باید تنبیه شوند

بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک درتشریح وضعیت تیم فوتبال امید درمسابقات اخیر گفت: در این دوره هماهنگی‌های لازم برای خروج بازیکنان سرباز برای شرکت در بازی‌ها انجام شد که توانستیم درعرض ۱۰ روز کارشان را انجام دهیم و اعزام این بازیکنان میسر شد. هواپیمایی اختصاصی گرفتیم که بتوانند ورزشکاران به راحتی بروند . ۲۵ میلیون تومان هزینه اضافه دادیم تا هواپیما شب تیم را برگرداند. همچنین نشست‌های مشترک با مربیان، عقد قرارداد با کادر فنی، مکاتبات با کنسول ایران در عراق برای حمایت از تیم و ... ازجمله فعالیت‌های کمیته ملی المپیک برای حضورتیم امید در بازی عراق بود.



افشارزاده باخت تیم امید را اتفاقی ناگواری توصیف کرد و ادامه داد: قبل از بازی برگشت تیم امید ایران با تیم عراق، نامه‌ای از فیفا آمد که یک بازیکن ۲ اخطاره در بازی قبلی تیم ۸ دقیقه در زمین بازی کرده است و فدراسیون فوتبال باید تا موعد مقرر دلایل این اتفاق را به فیفا ارائه دهد.

وی انعکاس این خبر را به بازیکنان تیم امید اقدام نادرستی خواند و تصریح کرد: این موضوع نباید به تیم انتقال داده می‌شد، اما متاسفانه این موضوع به بچه‌ها منتقل شد و موجب ایجاد تشویش و جو روانی و احساسی در تیم گشت.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به جلسه روز گذشته فدراسیون فوتبال و قرار تنبیه برای مقصران باخت تیم امید گفت: در جلسه روز یکشنبه فدراسیون افرادی که به اندازه کافی دقت نکرده بودند و دقیقا مقصر بودند باید تنبیه می‌شدند که این اتفاق نیفتاد. افراد اثرگذارتر باید تنبیه می‌شدند.

کفاشیان: بررسی اخطارهای بازیکنان وظیفه سرپرست تیم امید است

رئیس فدراسیون فوتبال بررسی دلایل باخت تیم امید و مشکلات ایجاد شده برای این تیم ازسوی مجلس را اقدام مثبتی دانست و گفت: در اواخر اردیبهشت ماه جلسه ‌ای تشکیل شد و قرار شد سرپرستی و کادر فنی تیم امید متحول شود و به منصوریان و حاجیلو سپرده شود. سرپرست قبلی قرار شد کلیه مدارک تیم را به سرپرست جدید بدهد. این بی‌دقتی از همانجا آغاز شد. مدارک به سرپرست جدید داده شد و ۲ اخطاره بودن بازیکن در این مدارک دیده نشد.



کفاشیان بررسی اخطارهای بازیکنان را وظیفه اصلی سرپرستی تیم امید توصیف کرد و ادامه داد: سرپرستی و کادرفنی باید همه مسائل را ببیند و وضعیت بازیکنان را در بازی‌های قبل چک کند که این کار به درستی صورت نگرفت.

نبی: کامیابی‌نیا باید در رابطه با اخطارهای خود حساسیت نشان می‌داد

مهدی محمد نبی، دبیر فدراسیون فوتبال هماهنگی بین کمیته ملی المپیک و فدراسیون را در این دوره از بازی‌های بسیار مطلوب و قابل قبول ارزیابی کرد و در تشریح اتفاقات پیش آمده برای تیم امید گفت: در بازی رفت ایران و قرقیزستان یکی از بازیکنان به نام کمال ‌الدین کامیابی ‌نیا اخطارمی‌گیرد که در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ نامه اخطار وی ازسوی فیفا به فدراسیون ابلاغ شد.همچنین در بازی برگشت ایران و قرقیزستان کامیابی‌نیا دوباره اخطار می‌گیرد که این نامه هم از سوی فدراسیون به کمیته‌های مربوطه برای ثبت ارسال و به سرپرست تیم هم ارجاع شد. در پاراگراف آخراین نامه تأکید شده است که کامیابی‌نیا به علت دو اخطاره بودن نمی‌تواند در بازی بعد حضور پیدا کند.



نبی یکی از دلایل ناهماهنگی ایجاد شده درباره اطلاعات دو اخطاره بودن بازیکن تیم امید را تغییر و تحولات سال جدید در کادر فنی این تیم دانست و تأکید کرد: در ۲۷ اردیبهشت ۹۰ قرار شد جلسه ‌ای در فدراسیون با کمیته‌های ذیربط برگزار و به کارگیری کادر جدید بررسی شود. در این جلسه مقرر شد سرپرست قبلی تیم امید، آقای پرهیزگار با سرپرست جدید یعنی حاجیلو جلسه تغییر و تحول را انجام دهند که فردای آن روز انجام شد و مدارک و مستندات منتقل شد.



وی افزود: در این جلسه بخشی از مدارک به سرپرست جدید ارائه شد و بخشی باقی ماند که حاجیلو باید درباره این اطلاعات و مدارک پیگیری و کسب اطلاع می‌کرد.



دبیر فدراسیون فوتبال با اشاره به نامه فیفا درباره حضورغیرقانونی کامیابی‌نیا در بازی برگشت تیم امید با عراق اظهار داشت: پنجشنبه ۲ تیر که مسابقه برگشت ایران و عراق بود نامه‌ای به فدراسیون آمد که کامیابی‌نیا در بازی رفت ایران و عراق مجاز به بازی نبوده است و فدراسیون باید علت بکارگیری وی را تا اول جولای اعلام کند. در این نامه اشاره شده علاوه بر اینکه فدراسیون باید ادله استفاده از بازیکن غیرمجاز را توضیح دهد، رای بعدی براساس موادی است که علاوه بر اعلام نتیجه 3 بر صفر بازی رفت به نفع عراق، فدراسیون فوتبال ایران باید تا مبلغ ۶ هزار فرانک سوئیس جریمه پرداخت کند.



نبی با بیان اینکه فدراسیون درجلسه‌ای نامه فیفا را بررسی کرد، گفت: فدراسیون باید به بازیکن و مربی و سرپرست اطلاع می‌داد که در بازی جدید دیگر از این فرد استفاده نکنند. این وظیفه قانونی فدراسیون بوده که به مسئولان تیم امید اطلاع دهد.



وی با بیان اینکه شخص کامیابی‌نیا نیز باید در رابطه با اخطارهای خود حساسیت نشان می‌داده، تصریح کرد: بازیکن هم وظیفه داشته و باید ابراز می‌کرده که اخطاری بوده، اما متأسفانه کامیابی‌نیا نسبت به این موضوع حساسیت لازم را به خرج نداده است.



دبیر فدراسیون فوتبال مربی تیم ملی فوتبال ایران را سوپروایزر فنی تیم امید دانست و گفت: مربی و سرپرست تیم امید با کروش مشورت کردند و او گفت که باید داستان نامه فیفا به فدراسیون و اعلام نتیجه بازی رفت ایران و عراق با نتیجه سه بر صفر به نفع عراق را به نحو ملایمی به اطلاع بازیکن‌ها برسانید تا انسجام بیشتر شود و در بازی برگشت بتوانیم نتیجه بگیریم.



وی افزود: انتقال موضوع به بازیکنان تیم امید برعهده مربی و سرپرستی تیم بوده و ربطی به فدراسیون فوتبال نداشته است. فدراسیون طبق وظیفه قانونی خود دو اخطاره بودن کامیابی‌نیا را به اطلاع مربی و سرپرست تیم رسانده است.



نبی تصریح کرد: فدراسیون فوتبال در تغییر و تحول و انتقال مدارک از سرپرست قدیم به سرپرست جدید نارسایی داشته است. در بخش بعدی هم فدراسیون موظف بود نامه را به اطلاع مربی و سرپرست برساند که وظیفه قانونی خود را انجام داد. انتقال موضوع به بازیکن‌ها نظر آقای کروش و سرپرستی تیم بود.

آرین منش: برای یک بار در تاریخ ورزش، از پیشگاه مردم عذر بخواهید

جواد آرین‌منش، عضو کمیته تربیت بدنی و جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس مسئول یا مسئولانی از فوتبال کشور را در این اتفاقات مقصر توصیف کرد و گفت: برای یک ‌بار در تاریخ ورزش کشورمسئولان از پیشگاه مردم به دلیل قصور خود عذرخواهی کنند و کوتاهی خود را گردن بگیرند.



آرین منش با بیان اینکه مردم از کارنامه فوتبال کشور ناراضی هستند تصریح کرد: حوادث ناگوار در فوتبال کشور پشت سر هم رخ می‌دهد و در حادثه اخیر درخواست می‌کنم کفاشیان و همه کسانی که مسئول بودند عذرخواهی کنند تا قدری از آلام مردم کاسته می‌شود.

محمدی: سرپرست تیم امید مسئول اصلی شکست این تیم است

رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران گفت: معلوم نیست ما چه گناهی در پیشگاه خدا کردیم که خداوند چنین غفلتی را مشمول حال فدراسیون کرده است و مسئولان فدراسیون را در برابر مردم و دوستداران ورزش کشور شرمنده ساخته است.



محمدی سرپرست تیم امید را مسئول اصلی مشکلات این تیم دانست و تأکید کرد: سرپرست تیم وظیفه داشته این مسائل را بررسی و پیگیری کند و اگر مسئولیت قبول کرده باید پیگیر مسئولیت خود باشد.



وی افزود: فدراسیون فوتبال نیز در برخی مراحل انجام کار قصور کرده و ما باید از مردم عذرخواهی کنیم.



محمدی با اشاره به اخباری مبنی بر احتمال کارشکنی در باخت تیم امید گفت: ما به دنبال نتیجه بودیم و این طور نیست که نخواهیم پیروز شویم و قصد داشته باشیم که تیم نتیجه نگیرد. اگر ما قصد سویی داشتیم در این جایگاه قرار نمی‌گرفتیم.

دهقانی: مقصران اصلی چه کسانی هستند؟

علیرضا دهقان، رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان کمیسیون فرهنگی خطاب به افشارزاده گفت: آقای افشارزاده شما در صحبت‌هایتان گفتید که فدراسیون باید مقصران اصلی و افراد اثرگذار در باخت تیم امید را تنبیه و برکنار کند. به نظر شما این مقصران اصلی چه کسانی هستند؟

افشارزاده: ترابیان به همه کارها نمی‌رسد

دبیرکل کمیته ملی المپیک در پاسخ به سؤال علیرضا دهقانی اظهار داشت: عباس ترابیان که سرپرست کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال است، هم‌ زمان چندین مسئولیت دارد و نمی‌تواند به همه کارها برسد.



افشارزاده رسیدگی به مسائل بین‌المللی را نیازمند دقت بیشتر دانست و تصریح کرد: افرادی که چند پست دارند و به همه وظایف خود نمی‌رسند، باید مسئولیت‌هایشان کم شود تا به همه رسیدگی کنند.

تاج: بازی را در مسائل حاشیه‌ای باختیم

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه این فدراسیون تلاش‌های بسیاری برای اعزام تیم امید به بازی‌ها انجام داده است گفت: ما چندین بار برای اعزام این تیم به نظام وظیفه مراجعه کردیم و تلاش زیادی کردیم. این دوره برای اولین‌بارهمه بازیکن‌هایی که سرباز بودند توانستند اعزام شوند.



تاج عذرخواهی را اقدام اولیه و ابتدایی فدراسیون فوتبال خواند و ادامه داد: ما بازی را در زمین نباختیم. ما در مسائل حاشیه‌ای باختیم و این بسیار نامطلوب است و مردم از این امر ناراضی هستند.



وی اعلام مفاد نامه فیفا به بازیکنان تیم امید را اقدامی غیرحرفه‌ای توصیف کرد و ادامه داد: اعلام این موضوع به تیم، بازی را حساس و احساسی کرد و موجب شد مسائل حاشیه ‌ای پررنگ شود و بازیکنان تیم نتوانند با روحیه و انسجام مناسب بازی کنند.

نبی: موظف بودیم نامه را به طور کامل به سرپرست و مربی تیم انعکاس دهیم

نبی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا فدراسیون مفاد نامه را سریعا به اطلاع سرپرست و مربی تیم رساند و ایجاد حاشیه کرد، گفت: ما موظف بودیم نامه را به طور کامل به سرپرست و مربی تیم انعکاس دهیم، بنابراین عین متن نامه را به سرپرست تیم منعکس کردیم و برایش قرائت کردیم تا در بازی جدید از بازیکن اخطاری استفاده نشود.



وی افزود: طبق کدهای ۱۱۰ و ۱۵۵ انضباطی فیفا که در نامه ذکر شده بود، نتیجه بازی رفت ایران و عراق قطعا سه بر صفر به نفع عراق اعلام می‌شد. در نامه آمده بود که اگر دلایل فدراسیون برای بازی کردن کامیابی‌نیا برخلاف قوانین قانع‌کننده نباشد، این فدراسیون باید جریمه نقدی را نیز پرداخت کند.

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تاج: خطای ما قطعی و آشکار بود

نایب رئیس فدراسیون فوتبال خطای تیم امید در بازی دادن به کامیابی‌نیا را قطعی و آشکار توصیف کرد و گفت: استنادات فیفا درباره خطای ما قطعی بوده و چیزی نبوده که امکان تبرئه شدن ما وجود داشته باشد. این خطا آشکار است و آشکار است که نتیجه ۳-۰ اعلام خواهد شد.



تاج تصریح کرد: انعکاس مفاد نامه ازسوی فدراسیون به سرپرست قطعا درست بوده برای آنکه از استفاده از بازیکن جلوگیری شود و به فیفا دهن‌ کجی نشود. اما انعکاس سرپرست به بازیکن‌ها نادرست بوده چرا که حاشیه ‌سازی کرد.

کفاشیان: تعدد پست ترابیان موقتی است

کفاشیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا ترابیان چندین پست در فدراسیون فوتبال دارد، گفت: فدراسیون کارهای مرتبط بسیاری دارد و بسیاری از مسئولیت‌ها با هم مرتبط هستند. تعدد پست به صورت موقت وجود دارد و پس از سامان گرفتن برخی امور برطرف خواهد شد.



وی افزود: ترابیان از اول مذاکرات با کروش را در دست داشته و پس از آنکه کروش کاملا مستقر شود و مشکلات آن حل شود، تعدد پست ترابیان هم حل می‌شود.

محمدی: استعفای کفاشیان مشکلی را حل نمی‌کند

رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران با اشاره به اظهارات برخی رسانه‌ها مبنی برلزوم استعفا و کناره گیری کفاشیان به دلیل شکست تیم امید گفت: کفاشیان راحت‌تر است استعفا دهد اما استعفای او مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه مشکلات را دوچندان می‌کند.

