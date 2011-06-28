برترین تکواندوکاران خردسال قم معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس برنامه ریزی هیئت تکواندو استان قم، رقابت های قهرمانی تکواندو قم در سه رده سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان برگزار می شود تا برترین های این سه رده سنی شناسایی شوند.



بر اساس برنامه ریزی این هیئت، ابتدا مسابقات قهرمانی رده سنی خردسالان در خانه تکواندو قم برگزار ‌شد تا برترین‌های این رده سنی برای اعزام به پیکارهای تکواندو لیگ و حتی قهرمانی کشور برای حضور در اردوهای آماده سازی برگزیده شوند.



با توجه به اینکه رقابت های وزن نهم برگزار نشد، تکواندوکاران خردسال حاضر در این پیکارها در 9 وزن با یکدیگر مسابقه دادند که در پایان افراد برتر اوزان مختلف مورد تجلیل قرار گرفتند.



وزن اول:

1- رسول طالبی

2- حسن احمدی

3- حسن محمدی و احسان مقدمی مقام سوم مشترک



وزن دوم:

1- علیرضا توکلی

2- سیدیاسین موسوی

3- مهدی الیاسی و مهدی کوکبی فکور مقام سوم مشترک



وزن سوم:

1- امیرمحمد دره میانه

2- محسن بحر

3- محمداسماعیل چراغی و امیرحسین سعادتمند مقام سوم مشترک



وزن چهارم:

1- رضا کمالی غریب

2- علیرضا گلزاری

3- محمدصادق رحمانی و محمد احسانی فر مقام سوم مشترک



وزن پنجم:

1- امیرمحمد غلامی

2- محمدرضا اجلی فر

3- محمدحسین رمضانی و امیرمهدی جعفری مقام سوم مشترک



وزن ششم:

1- امیرحسین واحدی

2- محمدحسین گل افشان

3- علیرضا چراغی و رضا ترکمن زاده مقام سوم مشترک



وزن هفتم:

1- امیرحسین ملکی

2- علیرضا رجبی

3- محمدمعین وحدت نژاد و محمدحسین صفری مقام سوم مشترک



وزن هشتم:

1- محمد باقری

2- امیرحسین تاری



وزن دهم:

1- مسعود جمشیدی

2- محمدعلی احمدی

3- سیدمحمد هدایی و سینا رزاقی

