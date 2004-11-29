ديدار نمايندگان اتحاديه اروپايي و كشورهاي عربي

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري آلمان، اتحاديه اروپايي درنظر دارد پس از درگذشت "ياسرعرفات " رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين روند پيشبرد صلح خاورميانه همانند گذشته تداوم يابد .

بر اساس گزارشهاي رسيده وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي امروزبا نمايندگاني از شركاي عرب خود درلاهه ديدار كرده و پيرامون روند صلح خاورميانه به گفتگو خواهند نشست .

علاوه بر وزراي امورخارجه اتحاديه اروپايي 12 هيئت ديگر از كشورهاي مختلف عربي از جمله مصر ، رژيم صهيونيسيتي ، فلسطين و سوريه در نشست امروز شركت خواهند داشت .

گفتني است انتخابات فلسطين براي تعيين جانشين عرفات درماه ژانويه سال آتي ميلادي برگزارخواهد شد . " محمود عباس " كانديداي اصلي انتخابات فلسطين و " آريل شارون " نخست وزير رژيم صهيونيستي قرار است پس از برگزاري انتخابات با يكديگر ديدار و گفتگو نمايند .