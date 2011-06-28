باید از راههای مختلف به غزه کمک کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان چاپ ترکیه ، اکمل الدین احسان اوغلو که در سی و هشتمین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در آستانه پایتخت قزاقستان صحبت می کرد، خواستار برقراری مسیرهای مختلف برای ارائه کمک های انسانی به ساکنان نوار غزه شد.

وی همچنین نسبت به خطراتی که ممکن است کاروان آزادی 2 را تهدید کند هشدار داد.

احسان اوغلو همچنین رژیم اسرائیل را متهم کرد که در حمله سال گذشته به کشتی ماوی مرمره و کشته شدن 9 شهروند ترک قوانین بین المللی را نادیده گرفته است.

وی در عین حال افزود: اگر رویداد مشابه دیگری روی دهد ممکن است مسائل جبران ناپذیری را بوجود آورد

احسان اوغلو که در جمع خبرنگاران ترک صحبت می کرد، گفت: ما (ترکیه) مقدار زیادی کمک به غزه ارسال کردیم و به این کمکها ادامه خواهیم داد.

اظهارات احسان اوغلو در حالی است که کاروان دوم کمک های مردمی از یونان در حال حرکت به سوی غزه است.

رژیم اسرائیل نسبت به حضور روزنامه نگاران خارجی بر روی عرشه این کشتی هشدار داده و کارشناسان بیم از آن دارند که چنین درخواستی در راستای یک هدف پنهانی جنایت آمیز باشد.