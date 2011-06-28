حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خبرگزاری مهر یک خبرگزاری موفق است و نگاه نقادانهای به مسائل کشور دارد که این نوع نگاه میتواند عامل حرکت باشد.
وی اضافه کرد: به نظر من این خبرگزاری در کنار انعکاس نقاط مثبت پیشرفتهای نظام، نگاه تیزبینانهای به مشکلات و کاستیهای مردم دارد که قابل تقدیر است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: این خبرگزاری در بین خبرگزاریهایی که در عرصه اطلاعرسانی فعالیت میکنند به عنوان یکی از موفقترین خبرگزاری مطرح است و با پوشش مناسب اخبار، پرداختن به مسائل کشور به صورت حرفهای و بهرهمندی از خبرنگاران خبره جایگاه خوبی در کشور دارد.
بختیاری در مورد انتقاد برخی افراد از نگاه انتقادی رسانههای جمعی به موضوعات اظهار داشت: بنده اصلا اعتقادی به این موضوع ندارم که برای به خطرافتادن منافع فردی جلوی کار حرفهای رسانههای جمعی گرفته شود.
وی ادامه داد: مزیت نگاه انتقادی خبرنگاران به موضوعات و مسائل استانی و شهری این است که عملکرد مسئولان را به سمتی هدایت میکند که وظایفشان را بهتر انجام دهند.
فرهنگ نقدپذیری در جامعه جا بیفتد
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه فرهنگ نقدپذیری باید در جامعه ما جا بیفتد، اضافه کرد: از آن طرف نقدها باید کارشناسی شده باشد؛ البته منظورم به نقدهای خبرگزاری مهر نیست، به خاطر اینکه خبرگزاری مهر نگاه حرفهای به نقد دارد.
وی تصریح کرد: آنهایی که تحمل نقد را ندارند نباید عرصه را برای فعالیت خبری و اطلاعرسانی محدود کنند.
بختیاری تاکید کرد: یکی از آفتهایی که امروز مدیریت به شدت گرفتار آن است و از این بیماری رنج میبرد این است که هر حرکتی که انجام میشود با بحثهای سیاسی پیوند میخورد.
وی گفت: باید حداقل ساحت مدیریت شهری را از سیاست پاک کرد و کار اجرایی با درایت و برای تامین منافع مردم انجام شود.
سایه شوم سیاستزدگی را از کادر اجرایی جدا کنیم
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: باید جامعه را به سمتی هدایت کنیم که از تعریف و تمجیدهای صرف خارج شود، یعنی در کنار این تعریفها به انتقادات هم رسیدگی شود.
بختیاری اضافه کرد: اگر این فرهنگ در جامعه ما جا بیفتد بسیاری از مشکلات برطرف میشود.
وی در پایان اظهار داشت: باید سایه شوم سیاستزدگی را از سر کادر اجرایی جدا کنیم و امیدواریم خبرگزاری مهر در رسیدن به اهداف عالیهاش بیش از پیش موفق باشد.
قم - خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای اسلامی شهر قم نگاه حرفهای و نقادانه خبرگزاری مهر به موضوعات و مسائل جامعه را تحسینبرانگیز دانست.
حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خبرگزاری مهر یک خبرگزاری موفق است و نگاه نقادانهای به مسائل کشور دارد که این نوع نگاه میتواند عامل حرکت باشد.
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