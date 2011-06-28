به گزارش خبرنگار مهر، افزایش اجاره‌بها در سال جدید، دولت را بر آن داشت تا با احکام تعزیراتی، اجاره‌بها را کنترل کند. براین اساس رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که موجران مجاز به افزایش قیمت از 7 تا 9 درصد هستند و اگر افزایش اجاره مسکن بیش از این میزان باشد، تعزیرات با آن برخورد خواهد کرد.

اما با گذشت چند روزی از ابلاغ مصوبه افزایش 7 تا 9 درصدی اجاره‌بها به بنگاههای مسکن در تهران و کرج، موجران به روش‌های جدیدی در تنظیم اجاره‌بها دست یافته‌اند و اگر مستاجران تمایل به اجاره واحدی را داشته باشند، باید با این شرط کنار بیایند.

براین اساس موجران برای دور زدن قانون و تعیین اجاره‌بها به نسبت نرخ تورم، اجاره‌نامه‌های جدیدی را با مستاجران تنظیم می‌کنند؛ به نحوی که حتی نیازی به ثبت قرارداد در بنگاههای مسکن نیز نباشد.

بنابراین مستاجرانی که تمایل دارند در مسکن قبلی خود سکونت داشته باشند باید با توافق با مالک، پشت برگه اجاره‌نامه، رقم سال جدید را ثبت کنند و بنابراین، برگه‌ای به بنگاه املاک نمی‌رود تا سازمان تعزیرات حکومتی هم بتواند بر مبلغ اجاره‌ها نظارت کند.

یکی از مالکان در این باره به خبرنگار مهر، گفت: اینکه قیمتها باید بین 7 تا 9 درصد تعیین شود، راهکار درستی نیست و ما مجبوریم برای امرار معاش، قیمتها را با نرخ تورم تعیین کنیم.

صادقی افزود: با پشت‌نویسی برگه‌های اجاره سال قبل، اجاره‌بها با توافق مستاجر تعیین می‌شود و این روش را مالکان دیگری هم استفاده می‌کنند.

درخواست ارایه چک برای اجاره چندین ماه

اما یکی دیگر از بدعت‌هایی که در بازار اجاره در سالهای اخیر رونق زیادی پیدا کرده است، درخواست ارایه چک برای چند ماه از مستاجران است. بر این اساس، مالکان با دریافت چک از پرداخت اجاره‌های خود تا چند ماه آسودگی دارند و مستاجران هم باید درموعد مقرر چکهای خود را پاس کنند.

این شرایط در حالی است که نرخ اجاره‌بها با افزایش قیمت سکه و تورم با افزایش روبرو است و حتی افزایش 7 تا 9 درصدی قیمتها هم برای اغلب مستاجران رقم بالایی محسوب می‌شود.

فهرست اجاره بها در تهران

در تازه ترین فهرست آپارتمان‌های اجاره‌ای، واحدی50 متری در نارمک، نوساز با پارکینگ و انباری با 28 میلیون تومان رهن کامل به اجاره گذاشته شده است. 60 متری در فلکه چهارم تهرانپارس هم با قیمت 22 میلیون رهن کامل اجاره داده میشود.

برای 60 متری یک خوابه در وحدت اسلامی هم 18 میلیون رهن کامل تعیین شده است. 55 متری در فلکه چهارم تهرانپارس هم با 5 میلیون رهن و ماهیانه 450 هزار تومان به اجاره می رسد.

برای 56 متری در بلوار فردوس یک خوابه فول امکانات 28 میلیون رهن کامل تعیین شده است. آپارتمانی 70 متری در خیابان گاندی هم با 8 میلیون رهن و ماهیانه 800 هزار تومان اجاره داده می شود.

65 متری در اشرفی اصفهانی 6 ساله هم با11 میلیون رهن و 450 هزار تومان به اجاره گذاشته شده است همچنین 73 متری در سعادت آباد هم با 5 میلیون رهن و ماهیانه 800 هزار تومان به اجاره می رسد.

50 متری در ستاری لاله شرقی 5 ساله با 10 میلیون رهن و 350 هزار تومان اجاره تعیین شده است و 60 متری یکخوابه در خیابان جمهوری با 6 میلیون رهن و ماهیانه 350 هزار تومان به اجاره می‌رسد.