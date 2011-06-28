امام جمعه ایلام از ایجاد شهر فرهنگی "صالحیه" در ایلام انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدنقی لطفی که پیش از این از طرح "نسیم رحمت" در ایلام به شدت در خطبه های نمازجمعه انتقاد کرده بود، این بار از ایجاد شهر فرهنگی صالح آباد که از محل اعتبارات فرهنگی استان هزینه می شود انتقاد کرد.

امام جمعه ایلام در شهرستان دره شهر گفت: اعتباراتی که صرف ایجاد شهر فرهنگی صالحیه می شود می تواند در بخشهای مختلف فرهنگی دیگر هزینه شود.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات استان ایلام کمبود اعتبارات در زمینه ایجاد حوزه های علمیه است که می تواند این اعتبارات را صرف ساخت حوزه علمیه در شهرهای ایلام کرد.

حجت الاسلام لطفی بیان داشت: ایجاد مراکز دینی و قرآنی نیز از نیازهای استان ایلام است که چنین اعتبارهایی می تواند در راه ایجاد این مراکز هزینه شود.

طبق یک طرح "شهر صالح آباد" در ایلام پایلوت فرهنگی می شود.

ایده شهر فرهنگی صالح آباد در شورای عالی مسکن به تصویب رسیده و طراحی این شهر بر مبنای شهر اسلامی است و کارکردهای آن کاملاً فرهنگی، اسلامی است .

طبق گفته مسئولان حضور مرقد نورانی و با برکت حضرت علی صالح (ع) و وجود مرز بین المللی مهران که محل تردد زوار عتبات عالیات است، ظرفیتهای بسیار بالای هستند که می تواند در تحقق ایده شهر فرهنگی صالح آباد مؤثر باشد .