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۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۴۸

كارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفتگو با " مهر " :

اتخاذ تصميمات غير منطقي حمايت از بازنشستگان را كاهش خواهد داد

كارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت : كاهش سن بازنشستگي با تصميمات غير منطقي تصميم گيران حمايت از بازنشستگان را در سالهاي آينده كاهش خواهد داد .

حسين ذوالفقاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: با كاهش سن بازنشستگي هرروزه تعداد كثيري  به افراد بازنشسته كشور افزوده مي شوند و مشمول صندوق بازشستگي قرار مي گيرند و همين امر عاملي مي شود تا صندوق نتواند به درستي از بازنشستگان حمايت لازم را انجام دهد.

وي گفت : كاهش سن بازنشستگي  نه تنها منفعتي براي قشر بازنشسته نخواهد داشت بلكه به ضرر آنان خواهد بود  و درصد حمايت از آنان را از سوي دولت تا حد بسياري در جامعه در زمينه هاي مختلف كاهش خواهد يافت.

وي در ادامه افزود: تصويب برخي قوانين در كشور ما در جهت منافع بازنشستگان نيست و اين در حالي كه روز به روز  تعداد اينگونه قوانين افزايش پيدا مي كند و فكر اساسي در اين خصوص صورت نمي گيرد.

وي  تصريح كرد : در صورتيكه اتخاذ تصميمات غير منطقي در نظام اداري كشور ادامه داشته باشد و از سوي ديگر هر روزه شاهد تصويب قوانيني بدون كار كارشناسي باشيم مشكلات بيشتري اين قشر را تهديد خواهد كرد.

كارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزي  خاطر نشان كرد : در هر حال حاضر 700 هزار بازنشسته در كشور وجود دارد كه تصويب قوانين مختلف در جهت كاهش سن بازنشستگي تعداد بازنشستگان را در كشور افزايش خواهد داد و وضعيت صندوق بازنشستگي را بحراني تر خواهد كرد.

 

کد مطلب 134634

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