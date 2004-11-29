اتخاذ تصميمات غير منطقي حمايت از بازنشستگان را كاهش خواهد داد

حسين ذوالفقاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: با كاهش سن بازنشستگي هرروزه تعداد كثيري به افراد بازنشسته كشور افزوده مي شوند و مشمول صندوق بازشستگي قرار مي گيرند و همين امر عاملي مي شود تا صندوق نتواند به درستي از بازنشستگان حمايت لازم را انجام دهد.

وي گفت : كاهش سن بازنشستگي نه تنها منفعتي براي قشر بازنشسته نخواهد داشت بلكه به ضرر آنان خواهد بود و درصد حمايت از آنان را از سوي دولت تا حد بسياري در جامعه در زمينه هاي مختلف كاهش خواهد يافت.

وي در ادامه افزود: تصويب برخي قوانين در كشور ما در جهت منافع بازنشستگان نيست و اين در حالي كه روز به روز تعداد اينگونه قوانين افزايش پيدا مي كند و فكر اساسي در اين خصوص صورت نمي گيرد.

وي تصريح كرد : در صورتيكه اتخاذ تصميمات غير منطقي در نظام اداري كشور ادامه داشته باشد و از سوي ديگر هر روزه شاهد تصويب قوانيني بدون كار كارشناسي باشيم مشكلات بيشتري اين قشر را تهديد خواهد كرد.

كارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطر نشان كرد : در هر حال حاضر 700 هزار بازنشسته در كشور وجود دارد كه تصويب قوانين مختلف در جهت كاهش سن بازنشستگي تعداد بازنشستگان را در كشور افزايش خواهد داد و وضعيت صندوق بازنشستگي را بحراني تر خواهد كرد.