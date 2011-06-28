پورغلامی از حضور در تمرینات ملوان انصراف داد/ مشکل سقف قراردادهاست!

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورغلامی سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی به دلیل مشکلاتی که برای حفظ نفرات گذشته و جذب نفرات جدید برای این تیم پیش آمده، از حضور در تمرینات این تیم انصراف داد.

این مربی که از 5 روز پیش تمرینات تیم ملوان را به همراه محمود پیشگاه هادیان، محمد حبیبی و مارتیک خاچاطوریان آغاز کرده است، به خاطر جدایی بسیاری از بازیکنان این تیم ابراز ناراحتی کرده است.

البته مسئولان باشگاه ملوان و هیئت مدیره این باشگاه در این خصوص کوتاهی نکرده‌اند اما مبالغ بالاتر از سقف قرارداد که دلال‌ها به بازیکنان مطرح و آنها را وسوسه کرده‌اند، زمینه ساز جدایی بسیاری از نفرات این تیم و در نهایت ناراحتی پورغلامی شده‌ است.

در این زمینه قرار است امروز سه شنبه نشستی بین بهمن صالح‌نیا سرپرست باشگاه ملوان و فرهاد پورغلامی سرمربی این تیم برگزار شود تا در خصوص این موضوع با همدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند اما در شرایط فعلی پورغلامی به تصمیم خود مبنی بر حضور نیافتن در تمرینات ملوان جدی است.

علاوه بر ملوان که با این اتفاق اوضاع نابسامانی پیدا خواهد کرد تیم هایی مثل راه آهن شهرری و نفت تهران هم در فاصله حدود یک ماه مانده تا شروع رقابتهای لیگ یازدهم در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برند.