"یک عاشقانه ساده" مقدم در مرحله تدوین است

به گزارش خبرگزاری مهر، در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دو دوست قدیمی، از جوانی با هم عهد و پیمانی دارند. وصلت گندم دختر امان، با کرامت پسر صفر تقدیری نیست که گندم به آن تن دهد. او عشق خودش را می‌خواهد، سرنوشت خودش را می‌خواهد. عشق چیزی نیست که به عهد بی‌پرسش پایبند باشد. عاشقی ساده و سخت است. عاشقی حرف دلت است. گندم با بیست و چند سال سن، باید جلوی عهد و پیمان دو رفیق بایستد، که حرف دلش را نپرسیده بودند...

مهناز افشار، مصطفی زمانی، همایون ارشادی، فرهاد آییش، احمد مهران‌فر، آتیلا پسیانی، امیر حسین رستمی، سارا بهرامی، هومن سلطانی، مهری سادات ال‌آقا و با حضور: علی قربان زاده و مهراوه شریفی‌نیا از بازیگران این فیلم هستند.





"یک عاشقانه ساده" تازه‌ترین ساخته سامان مقدم، هم اکنون توسط محمدرضا مویینی در مرحله تدوین قرار دارد.

از عوامل این فیلم می توان به نویسنده فیلمنامه: امیر عربی (براساس قصه‌ای از زامیاد سعدوندیان)، مدیر فیلمبرداری: محمد آلادپوش، موسیقی: امیر توسلی، طراح گریم: عبدالله اسکندری، صدابردار: ساسان نخعی، صداگذاری و میکس: ایرج شهزادی، طراح صحنه: مجید لیلاجی، طراح لباس: سارا خالدی، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: آلاله هاشمی، عکاس: احمدرضا شجاعی، مشاور رسانه‌ای: آیدا مصباحی، مدیر تولید: طهورا ابوالقاسمی، مجری طرح: مجید مطلبی، سرمایه گذاران: محمد جمشیدی، محمد صراف‌زاده و تهیه‌کننده و کارگردان: سامان مقدم.

"صد سال به این سالها" فیلم قبلی این کارگردان سینمای ایران با بازی رضا کیانیان، پرویز پرستویی، فاطمه معتمدآریا، امیر حسین آرمان و... با گذشت چند سال از ساخت هنوز امکان اکران عمومی پیدا نکرده است.