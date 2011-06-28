معرفی فرهنگ دریا با کمک نویسندگان حوزه کودک

محمد وافری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاشهای انجمن متبوعش در معرفی آنچه «فرهنگ ناشناخته دریا» خواند، گفت: متاسفانه در ایران فرهنگ دریا و ظرفیتهای کمنظیر آن ناشناخته مانده و به همین منظور ما در چند سال اخیر تلاش زیادی برای برقراری ارتباط با اهالی فرهنگ، هنر و ادبیات برای معرفی این فرهنگ انجام دادهایم.
وی افزود: ما سال گذشته فعالیت خود را با سینماگران آغاز کردیم و تفاهمنامهای برای ساخت فیلمهای مستند و سینمایی در این باره امضا کردیم و دست سینماگران عزیزی را که در این راه ما را یاری دادند، میفشاریم. خوشبختانه این همکاری بسیار موثر بوده و نمونه آن انتخاب «فاطمه معتمدآریا» به عنوان سفیر خانواده دریانوردان در روز جمعه هفته گذشته بود.
مدیرعامل انجمن صنفی کارگری دریانوردی تجاری ایران با اشاره به نحوه فعالیت این بازیگر سینمای ایران در معرفی فرهنگ دریا، گفت: ماموریت خانم معتمدآریا پیگیری و رفع دغدغه خانواده دریانوردانی است که 4 ماه است تعدادی از اعضایشان در کشتی «سیمین» توسط زدزدان دریایی به اسارت گرفته شدهاند.
وی در ادامه از همکاری با انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برای معرفی فرهنگ دریا خبر داد و افزود: اخیراً این انجمن بیانیه بسیار شیوایی به مناسبت روز جهانی دریانورد و درباره نقش دریا در خلق آثار ادبی بزرگ منتشر و به این ترتیب آمادگی خود را برای همکاری با انجمن صنفی کارگری دریانوردی تجاری ایران از طریق خلق آثار داستانی مرتبط با دریا در حوزه کودک اعلام کرد.
وافری ابراز امیدواری کرد تا 14 آذر امسال تفاهمنامهای میان این دو انجمن صنفی امضا شود و تاکید کرد: زمینه همکاری مساعد است و ما امیدواریم تا آن زمان حداقل دو یا سه کتاب مرتبط با دریا و فرهنگ غنی آن توسط نویسندگان توانای حوزه کودک به نگارش درآید.
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