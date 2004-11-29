واشنگتن تايمز ادعا كرد: ايران درخواست هاي خود از اروپايي ها را كنار گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه واشنگتن تايمز درباره توافق شب گذشته ايران و اروپا در آژانس بين المللي انرژي اتمي نوشت: ايران درخواست خود مبني بر ادامه برخي فعاليت هاي هسته اي را كنار گذاشت.

ديده بان هسته اي سازمان ملل اعلام كرد كه تهران نامه اي ارسال كرده و در اين نامه قول د اده است كه فعاليت 20 سانتريفوژ مورد بحث را مورد تعليق قرار دهد.

اين روزنامه آمريكايي نوشت درخواست تهران براي نگهداشتن سانتريفوژ ها ممكن بود كه روند گفتگوهاي ايران و اروپا را دچار مشكل سازد.

به نوشته واشنگتن تايمز، روز دوشنبه قطع نامه اي مطابق گفتگوهاي ايران واروپا و توافقات به دست آمده در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي به تصويب خواهد رسيد.

گفتني است شب گذشته بعد از چند روز مذاكره فشرده اي كه سه كشور اروپايي طي هفت رويارويي مستقيم با هيات ايراني انجام دادند، سرانجام متن نهايي با تغييراتي كه مورد قبول مذاكره كنندگان ايراني باشد به دبير خانه آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه گرديد.