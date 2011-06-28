ابداع فناوری هوشمند "راننده خودکار" برای خودروهای آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که خودروسازان در حال حاضر در تلاشند خود را با فناوری عصر حاضر وفق دهند، شرکت خودرو سازی فولکس در حال بررسی و مطالعه بر روی فناوری آینده برای رانندگی است، فناوری که بیشتر بر پایه رایانه ها ساخته خواهد شد و امکان خودکار شدن خودروها را فراهم خواهد کرد.

پیش از این خودروهای تویوتا و آئودی شرکت گوگل با طی کردن 225 هزار و 308 کیلومتر مسافت، موفقیت بزرگی را در راندن خودروهای خودکار به دست آورده بودند. اکنون شرکت فولکس نیز فناوری "راننده خودکار" خود را معرفی کرده است. این فناوری تحت کنترل راننده به خودرو امکان می دهد در سرعت 128 کیلومتر در ساعت به صورت خودکار به راه خود ادامه دهد.

در این فناوری از ترکیبی از فناوری های موجود از قبیل کنترل انطباقی عملکرد موتور و فناوری حفظ مسیر حرکت استفاده شده است. با این همه مسئولیت راندن خودرو همواره به عهده راننده خواهد بود و با وجود این فناوری هدایت خودکار، راننده باید به صورت مداوم بر روی حرکت خودرو نظارت داشته باشد.

زمانی که خودرو در حالت راننده خودکار قرار می گیرد، با سرعتی حرکت می کند که راننده آن را انتخاب می کند، فاصله ایمن را تا خودروی مقابل حفظ کرده و در صورت نیاز در سر پیچها از میزان سرعت می کاهد و موقعیت مرکزی خودرو را در راستای نشانه های حرکت جاده ثابت نگه می دارد. این فناوری هوشمند همچنین می تواند قوانین سبقت گرفتن و محدودیتهای سرعت در جاده ها را نیز رعایت کند. در خودروهای مجهز به این فناوری، آغاز به حرکت و متوقف شدن در ترافیکهای شدید نیز کاملا خودکار هستند.

بر اساس گزارش تلگراف، فناوری فولکس در مقایسه با فناوری های پیشرفته ای که تا کنون ارائه شده اند، از رادارهایی در دست تولید، دوربین، حسگرهای صوتی، اسکنر لیزری و افق الکترونیکی تشکیل شده است. این به آن معنی است که نمونه قابل تولید و استفاده از این فناوری تا چند سال آینده ارائه نخواهد شد.