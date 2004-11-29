40 حزب و گروه سياسي عراق مخالفت قاطعانه خود را با به تعويق افتادن انتخابات اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلماني dpa " دپ آ" ، 40 حزب و گروه سياسي عراق با امضاي بيانيه اي ضمن رد هرگونه درخواست براي به تعويق افتادن زمان انتخابات سراسري عراق از 11 بهمن به تاريخ ديگر پايبندي خود را به موعد اعلام شده اعلام كردند.



اين احزاب در اين بيانيه تصريح كردند هرگونه تلاش براي تغيير زمان اعلام شده نقض آشكار قانون اداره عراق در مرحله انتقالي (قانون اساسي موقت) و قطعنامه 1546 شوراي امنيت و مصوبات هيات عالي مستقل انتخابات و تعهدات بين المللي عراق خواهد بود.



اين بيانيه تصريح كرد به تعويق افتادن انتخابات به برداشته شدن پوشش قانوني و مشروع از مجلس ملي و دولت موقت خواهد شد كه صلاحيت و اختيارات قانوني آن در 31 ژانويه همزمان با زمان انتخابات به پايان خواهد رسيد، منجر خواهد شد.



اين بيانيه درخواست چند حزب سياسي وابسته به اقليت براي به تعويق افتادن انتخابات را خطرناك خواند وتصريح كرد نبايد در مقابل اين درخواست ها سكوت كرد.



احزاب وگروه هاي سياسي امضا كننده اين بيانيه ضمن اعلام مخالفت خود با تعويق انتخابات ابراز عقيده كردند كه انتخابات عامل اساسي براي حل سياسي همه جانبه مشكلات عراق ازجمله بازگرداندن حاكميت كامل به اين كشور و پايان اشغالگري به شكل مستقيم و غير مستقيم و تحكيم پايه هاي دولت قانون و تشكيل حكومت منتخب و برخاسته از اراده مردمي خواهد شد.



در اين بيانيه تاكيد شده است هرگونه تعويق درزمان برگزاري انتخابات منجر به نابساماني و وخامت بيشتر مشكلات امنيتي خواهد شد و راه را درمقابل مخاطراتي كه موجوديت عراق و وحدت ملي آن را تهديد مي كند،باز خواهد كرد.



اين بيانيه را علاوه بر احزاب و تشكل هاي سياسي چند شخصيت مطرح سياسي از جمله احمد البراك و جواد البولاني اعضاي مجلس ملي موقت امضا كرده اند.



شايان ذكراست با وجود درخواست چند حزب اندك سياسي وابسته اقليت براي تعويق انتخابات، مراجع ، دولت و مجلس ملي موقت و احزاب وابسته به اكثريت ملت عراق با رد اين درخواست بر ضرورت برگزاري انتخابات در موعدمقرر آن يعني در 30 ژانويه (11بهمن) تاكيد كرده اند.



مجلس ملي موقت عراق با رد درخواست تعويق انتخابات آن را مغاير با مفاد قانون اساسي موقت اين كشور (قانون اداره عراق در دوران انتقالي) قلمداد كرده است.