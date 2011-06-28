حسن لفافیان به خبرنگار مهر گفت: بازنویسی فیلمنامه "تونل انفجار" را سیده فاطمه موسوی انجام می‌دهد، پیش‌تولید شروع شده و این فیلم 90 دقیقه‌ای را سه هفته دیگر در بهبهان کلید می‌زنیم. داستان درباره آبگیری سد مارون در اطراف بهبهان است و مشکلاتی که مهندسان با آن روبرو می‌شوند.

این فیلم در سیمای مرکز خوزستان ساخته می‌شود و مجید افضلی تهیه‌کننده آن است. لفافیان به زودی گروه بازیگران و عوامل فیلمش را انتخاب می‌کند.

حسن لفافیان فیلم‌های تلویزیونی "موش و گربه"، "اولتیماتوم"، "چشم آفتاب"، "بازی مهره سفید" و... را کارگردانی کرده است.