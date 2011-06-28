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۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

لفافیان اواخر تیرماه "تونل انفجار" را کلید می‌زند

لفافیان اواخر تیرماه "تونل انفجار" را کلید می‌زند

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "تونل انفجار" به کارگردانی حسن لفافیان اواخر تیرماه در بهبهان شروع می‌شود.

حسن لفافیان به خبرنگار مهر گفت: بازنویسی فیلمنامه "تونل انفجار" را سیده فاطمه موسوی انجام می‌دهد، پیش‌تولید شروع شده و این فیلم 90 دقیقه‌ای را سه هفته دیگر در بهبهان کلید می‌زنیم. داستان درباره آبگیری سد مارون در اطراف بهبهان است و مشکلاتی که مهندسان با آن روبرو می‌شوند.

این فیلم در سیمای مرکز خوزستان ساخته می‌شود و مجید افضلی تهیه‌کننده آن است. لفافیان به زودی گروه بازیگران و عوامل فیلمش را انتخاب می‌کند.

حسن لفافیان فیلم‌های تلویزیونی "موش و گربه"، "اولتیماتوم"، "چشم آفتاب"، "بازی مهره سفید" و... را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1346360

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