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۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۹

حدادی خبر داد:

افزایش 66 درصدی اعتبارات ساوجبلاغ نسبت به سال گذشته

افزایش 66 درصدی اعتبارات ساوجبلاغ نسبت به سال گذشته

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ساوجبلاغ از افزایش 66 درصدی اعتبار و بودجه این شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد و این امر را بسیار مطلوب دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی صبح سه شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ساوجبلاغ در جمع مسئولان افزود: این اعتبار اولیه به 19 میلیارد و 90 میلیون تومان در سال 90 رسیده که این امر به عنوان یک امر مطلوب و یک فرصت و پتانسیل مطرح است.

وی ادامه داد:لازم است اعتبارات و بودجه به بهترین نحو هزینه شود تا به کمک این امر از مشکلات بکاهیم.

این مسئول عنوان کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه های مبادله شده سال قبل 95 درصد بوده است و باید برای تداوم و ارتقای این امر تلاش کنیم.

حدادی اضافه کرد: این امر با همکاری دستگاه ها و ادارات مربوطه محقق و عملی خواهد شد و به کمک آن می توانیم در خصوص تحقق و احداث پروژه ها گامهای موثر و بزرگی برداریم.

وی یادآور شد: تعداد پروژه های یادشده 228 پروژه مبادله شده بوده است.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ افزود: تکمیل پروژه های نیمه تمام و پیگیری تحقق و احداث کامل پروژه ها از مهمترین امور و وظایف دستگاه ها است و هر دستگاهی باید در این زمینه برای انجام وظایف خود بکوشد.

کد مطلب 1346362

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