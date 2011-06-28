ایستگاه پمپاژ و مخازن بتنی دانشگاه تبریز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه تبریز شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاح ایستگاه پمپاژ و مخازن دانشگاه تبریز اظهار داشت: بهره برداری از این طرح حرکتی ماندگار است که فقط یک بار در طول فعالیتهای عمرانی یک سازمان اتفاق افتاده و برای همیشه نیاز دایمی را رفع می کند.

وی افزود: با اجرای این طرح در دانشگاه نیز ضمن تامین آب مورد نیاز برای استفاده در فضای سبز بدون تحمیل هزینه های اضافی و وابستگی به آب شهری و امکان ذخیره سازی آب خام قناتهای دانشگاه، آب شرب بهداشتی نیز فراهم می شود تا در مواقع ضروری سایت اصلی و خوابگاههای درون دانشگاه با مشکل مواجه نشوند.

سید محمدتقی علوی بهره برداری از این پروژه را در کمک به فعالیت سایر نهادها نیز قابل توجه خواند و گفت: با بهره برداری از این طرح و با ذخیره سازی آب شرب مصرفی دانشگاه تبریز، این آب در زمان پیک بار از شبکه توزیع آب خارج شده و از این طریق کمک موثری به موضوع تامین آب شهر و فعالیت سایر نهادها از جمله شرکت آب و فاضلاب می شود.

وی اجرای این طرح را در راستای ایجاد زیرساختهای لازم برای تامین آب شرب و خام، صرفه جویی و ذخیره آن مهم توصیف کرد و گفت: سیاست دانشگاه تبریز توسعه فضای سبز و تبدیل آن به سبزترین دانشگاه است که با توجه به پتانسیلهای موجود، تحقق این امر دور از دسترس نیست.

علوی همچنین به نقش این پروژه در تامین بسترهای لازم برای توسعه فضای سبز اشاره کرد و گفت: بهرهبرداری از این طرح یکی از زیرساختهای مهم لازم را برای گسترش فضای سبز در این دانشگاه که می تواند نقش مهمی در تلطیف هوای شهر داشته باشد، فراهم آورده که خوشبختانه نهادهای مرتبط از جمله شهرداری تبریز و سازمان پارکها و فضای سبز آمادگی خود را در این زمینه اعلام کردهاند که امیدواریم با قول مساعدی که داده شده است شاهد تحول خوبی در این راستا باشیم.

وی با بیان اینکه دانشگاه تبریز هیچ محدودیتی برای توسعه فضای سبز ندارد، تاکید کرد: ما معتقدیم هر چقدر فضای دانشگاه سرسبزتر باشد، دانشجویان، اساتید و کارکنان با آرامش بیشتری میتوانند به فعالیتهای خود بپردازند.

رئیس دانشگاه تبریز گفت: بهرهبرداری از این طرح در کمترین زمان ممکن صورت گرفته که زمینه لازم برای اجرای برنامههای جدید دانشگاه در خصوص گسترش فضای سبز را به خوبی مهیا کرده است.

در این آیین همچنین مدیر امور فنی دانشگاه تبریز با ارائه گزارشی از چگونگی و اهداف اجرای این طرح، گفت: با بهره برداری از ایستگاه پمپاژ، آب قناتهای دانشگاه تبریز و همچنین آب شرب به مخازن احداثی در بالاترین نقطه دانشگاه از نظر ارتفاع پمپاژ شده و ضمن فراهم کردن امکان ذخیره سازی حداقل 48 ساعت، آب ذخیره شده با استفاده از نیروی ثقلی و کنترل فشار در کل سایت دانشگاه توزیع می شود.

جمشید اسماعیلی با بیان اینکه با اجرای این پروژه، فشار یکنواخت در کل شبکه توزیع آب شرب، خام و آتش نشانی دانشگاه فراهم می شود، که این امر از وارد آمدن خسارات ناشی از تغییر فشار آب به شبکه توزیع دانشگاه نیز جلوگیری می کند، افزود: از این طریق همچنین تاسیسات جانبی ذخیره آب از قبیل الکتروپمپ ها و منابع تحت فشار و لوازم کنترل مربوطه در موتورخانه های متعدد قبلی جمع آوری می شوند که خود منجر به کاهش قابل توجه نیروی انسانی مورد نیاز برای نگهداری تاسیسات نیز می شود.

وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح ماهانه 135 میلیون ریال در مصرف برق دانشگاه تبریز نیز صرفه جویی خواهد شد، بیان کرد: تقلیل هدرفت آب قناتهای دانشگاه، افزایش زمینه ذخیره آب و ممانعت از استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز از دیگر ویژگیهای این طرح است.

اسماعیلی هزینه اجرای این طرح را بالغ بر هفت میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: از دیگر مواردی که نیاز به اجرای این پروژه ها را قوت می بخشد وسعت فضای سبز دانشگاه و گسترش قابل توجه آن از 36 هکتار به 52 هکتار طی پنج سال اخیر بوده است.

وی در ادامه با اشاره به حجم عملیاتی صورت گرفته در این طرح تصریح کرد: برای اجرای این طرح چهار هزار و 700 متر لوله گذاری، ساخت یک مخزن 600 مترمکعبی، یک مخزن چهار هزار مترمکعبی در بالای تپه مشرف به سازمان مرکزی در دو نیمه مجزا برای آب خام و آب مصرفی بهداشتی، یک ایستگاه پمپاژ شامل سه دستگاه الکتروپمپ فشار قوی طبقاتی با تجهیزات مربوطه، 900 متر کابل کشی قوی و نصب ترانسفورماتور هوایی برای تامین نیروی برق مورد نیاز پمپ ها به انجام رسیده است.