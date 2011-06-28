نخبگان باید دین خود را نسبت به جامعه ادا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه محمدی در جلسه ستاد هماهنگی صنایع و معادن استان در محل شرکت قطعه‌سازان سینا در شهرک صنعتی بوعلی افزود: کار صنعتگران در همه ابعاد دارای ارزش است.

وی با بیان اینکه با تلاش این قشر از جامعه به نقطه‌ای می رسیم که سایر کشورها طالب دستاوردهای صنعتی ایران باشند، گفت: باید به فعالیت این قشر از جامعه ارزش و بها داد.

هنوز فرهنگ نخبه پروری در کشور ایجاد نشده است

امام جمعه همدان فرار مغزها را از جمله مشکلات جامعه بیان کرد و اظهار داشت: متأسفانه هنوز فرهنگ نخبه پروری در کشور به وجود نیامده و نخبگان نیز دین خود را نسبت به دین، فرهنگ، جامعه و نسل‌های گذشته و آینده ادا نکرده‌اند.

آیت‌الله محمدی با بیان اینکه خداوند عقل، هوش و استعداد را به ایرانیان داد تا از آن بهره گیرند و زکات آن را به سایر کشورها بدهند، گفت: امروز عکس این مطلب رخ داده و مردم ایران زکات پذیر علم کشورهای غربی شده‌اند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان همدان نیز در این بازدید از سرمایه گذاری مستقیم 307 میلیارد تومانی در بخش صنعت در سال گذشته خبر داد و گفت: طبق پیش‌بینی‌ها تا پایان سال جاری انواع پروژه‌های صنعتی در استان همدان با اعتبار 380 میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.

خسرو سامری با اشاره به میزان صادرات غیرنفتی استان همدان در سال گذشته، افزود: سهم صادرات غیرنفتی استان همدان از صادرات رقمی معادل 470 میلیون دلار را شامل می‌شود.

همدان یک میلیارد و 700 میلیون تن انواع ذخایر معدنی دارد

وی از معادن و ذخایر موجود استان همدان به عنوان ثروت‌های ملی یاد کرد و اظهار داشت: استان همدان با دارا بودن یک میلیارد و 700 میلیون تن انواع ذخایر معدنی جزء 10 استان برتر کشور است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان با بیان اینکه از 68 ماده معدنی شناخته شده در کشور 23 نوع آن در استان همدان است، گفت: کارخانه سیمان نهاوند با 170 میلیارد تومان سرمایه گذاری مستقیم امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.