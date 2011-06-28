13 کلینیک توان بخشی پزشکی بهزیستی در کرمان فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عباسی گفت: هم اکنون 13کلینیک توان بخشی پزشکی و فیزیوتراپی بهزیستی در نقاط مختلف استان فعال هستند و خدمات لازم را به معلولین و عموم مردم نیازمند به این خدمات ارئه می دهند.

عباسی با اشاره به نیاز معلولین به استفاده از خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی اظهار داشت: 13کلینیک موجود در قالب بخش دولتی فعالیت می نمایند که با توجه به اصل 44 قانون اساسی در رابطه با کاهش تصدی گری دولت از این پس برنامه ای برای افزایش کلینیکهای دولتی در سطح استان نداریم.

طی سال گذشته کلینیکهای توان بخشی پزشکی بهزیستی در سراسر استان به 32 هزار و 852 نفر خدمات لازم فیزیوتراپی و توان پزشکی را ارائه کرده اند.

وی افزود: کلینیکهای مذکور در شهرستانهای کرمان، بافت، بم، زرند، سیرجان، رفسنجان، جیرفت، کهنوج، شهربابک، منوجان، راور، عنبرآباد و بردسیر فعالیت می کنند و خدمات تخصصی مانند فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، شنوایی سنجی، کاردرمانی، بینایی سنجی را ارائه می کنند.

وی ابراز داشت: برای پاسخ به نیاز همه مناطق استان و فراهم نمودن شرایط در دسترس بودن خدمات کلینیکها آماده ایم تا با استفاده از توان بخش خصوصی و صدور مجوزهای لازم اقدام لازم را در این خصوص انجام دهیم.