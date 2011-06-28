بحث داغ نمایندگان در مورد تغییر قانون انتخابات مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مخالفت و موافقت با طرح این استفساریه در مجلس شورای اسلامی پرداختند.

طبق این استفساریه حضور کمتر از 4 سال و یا حضور میاندوره ای در مجلس شورای اسلامی نیز در تعیین مدرک تحصیلی برای شرکت در انتخابات معادل یک دوره نمایندگی محسوب می شود.

پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون انتخابات شرط مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را برای حضور در انتخابات مجلس معین کرده بودند.

از تبصره های این طرح این بود که کسانی که یک دوره در مجلس حضور داشته اند مدرک تحصیلی آنها یک درجه ارتقاء می یابد یعنی مدرک کارشناسی معادل مدرک کارشناسی ارشد محسوب می شود، اما وزارت کشور اعلام کرده بود به علت پایان نیافتن دوره هشتم مجلس و کامل نشدن دوره نمایندگی وکلای ملت در دوره هشتم به کسانی که دارای مدرک کارشناسی هستند اجازه نخواهد داد در انتخابات شرکت کنند این قانون شامل نمایندگان میاندوره ای مجلس نیز می شود.

لیسانسه ها علیه مجلس متحد می شوند

جعفر قادر نماینده مردم شیراز به عنوان اولین مخالف این استفساریه گفت: نمایندگان عزیز همه کسانی که با مدرک لیسانس در حوزه انتخابیه شما قصد حضور در انتخابات را داشته و به موجب این قانون حذف شده اند مطمئنا در جریان انتخابات اتحادی را بر علیه شما در حوزه انتخابیه تشکیل خواهند داد.

وی گفت: به نظر من باید اجازه بدهیم افرادی که دارای مدرک لیسانس هستند 4 سال فرصت برای ارتقاء مدرک خود داشته باشند تا نمایندگان مجلس هشتم متهم به سوء استفاده از جایگاه خود نگردند.

مطیع قانون باشیم

در ادامه محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر به عنوان موافق طرح این استفساریه در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده از ابتدا با شرط ارتقاء مدرک تحصیلی تا فوق لیسانس برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالف بودم اما امروز طرح نمایندگان تبدیل به قانون شده و همه باید اصل قانون را پذیرفته و مطیع آن باشند.

وی با اشاره به اینکه مجری در برداشت از قانون دچار ابهام شده است، گفت: وظیفه ما این است که با استفساریه ای ابهام مجری را برطرف کنیم.

خباز افزود: در سئوال اول این استفساریه باید تفسیری صورت گیرد که یک دوره نمایندگی شامل نمایندگان میان دوره و 4 سال کمتر نیز شود. پیرامون سئوال دوم نیز باید دو مرجع اجازه بررسی مدارک کاندیداها را داشته باشند که این دو مرجع باید وزارت علوم و حوزه علمیه باشند.

در ادامه سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین به عنوان دومین مخالف این استفساریه از اظهارات احمد توکلی دیگر مخالف این استفساریه مبنی بر اشتباه مجلس در تصویب شرط فوق لیسانس برای نمایندگی مجلس انتقاد کرد و گفت: تصویب این استفساریه بسیار خطرناک است زیرا طبق این استفساریه کلیه مدارکی که به عنوان کارشناسی تایید شده باشد مورد قبول شورای نگهبان و وزارت کشور قرار می گیرد، در صورتیکه تنها وزارت علوم و حوزه علمیه صلاحیت تایید مدارک را دارا هستند.

وی با تاکید بر اینکه مجلس هشتم هزینه تصویب قانون ارتقاء سطح تحصیلات نمایندگان به کارشناسی ارشد را پرداخته اند، گفت: نمایندگان ملت باید سطح تحصیلات بالا داشته باشند تا بتوانند اظهار نظر و قضاوت کنند بنابراین بنده با طرح این استفساریه مخالفم.

عده‌ای با ذینفع جلوه دادن نمایندگان در اصلاح قانون انتخابات قصد سیاه نمایی دارند

در ادامه کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در موافقت با این استفساریه گفت: شرط مدرک فوق لیسانس درست یا نادرست در مجلس شورای اسلامی تصویب و تبدیل به قانون شده است لذا همگان مکلف به اجرای آن هستند.

وی تاکید کرد: این استفساریه فقط به نمایندگان بر نمی گردد، من تعجب می کنم که چرا برخی این شیپور را سر و ته می دمند و قصد دارند قانونگذاری مجلس را تنها در راستای خواست نمایندگان و به نفع نمایندگان دوره هشتم جلوه دهند در صورتیکه امروز هزاران نفر در بیرون از مجلس که قصد کاندیداتوری در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی را دارند دچار مشکلات عدیده شده اند.

دلخوش گفت: این استفساریه در واقع در صدد رفع ابهام وزارت کشور در رابطه با مدارک معادل و دوره نمایندگی است.

طرح دو فوریتی فراکسیون دانشگاهیان برای مسکوت ماندن اصلاحات قانون انتخابات

در ادامه مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مخالفت با طرح این استفساریه گفت: فراکسیون دانشگاهیان طرح دو فوریتی را آماده کرده که طبق آن قانون ارتقاء سطح تحصیلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی اجرا گردد تا به این وسیله کاندیداها و نمایندگان 4 سال فرصت داشته باشند تا مدارک خود را ارتقاء دهند.

در پایان مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود به عنوان آخرین موافق گفت: این استفساریه تنها در صدد روشن نمودن ابهامات وزارت کشور به عنوان متولی برگزاری انتخابات مجلس است و نباید ان را به عنوان قانون جدید در نظر بگیریم.

رفع ابهام قانون انتخابات نیازمند استفساریه از شورای نگهبان است

صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور نیز که در جلسه امروز مجلس حضور داشت، گفت: دولت با شرط مدرک فوق لیسانس برای کاندیداهای مجلس نهم موافق نیست و آن را تبعیضی آشکار می داند اما مصوبه مجلس و قانون را اجرا خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه حل ابهام این قانون نیازمند تفسیر اصل 63 قانون اساسی از شورای نگهبان است، گفت: طبق این اصل یک دوره نمایندگی شامل 4 سال است، لذا نمایندگان با استفساریه عادی نمی توانند این ابهام را برطرف کنند.

محمد رضا باهنر که امروز ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، گفت: برای بررسی این استفساریه ابتدا از نمایندگان رای گیری خواهد شد که آیا با اصل طرح استفساریه موافق هستند یا نه؟ سپس سئوالات به ترتیب خوانده شده و به رای نمایندگان گذاشته می شود.

نمایندگان مجلس با 163 رای موافق، 43 رای مخالف و 5 رایی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در مجلس با طرح این استفساریه در صحن علنی مجلس موافقت کردند.

مشارکت چشمگیر نمایندگان در رای گیری

مشارکت نمایندگان در بررسی این طرح بسیار چشم گیر بود.

در سئوال اول این استفساریه آمده بود با توجه به اصل 63 قانون اساسی که هر دوره نمایندگی را 4 سال می داند آیا منظور قانونگذار در تبصره قانون موضوع استفساریه از دوره نمایندگی طی مدت 4 سال است یا شامل نمایندگان میاندوره ای نیز می شود، پاسخ این استفساریه نیز چنین بود: بله، مقصود یک بار نمایندگی در هر دوره به میزان ولو کمتر از مدت 4 سال نیز هست و شامل نمایندگی میاندوره ای هم می‌شود.

نمایندگان سئوال اول را با 161 رای موافق، 30 رای مخالف، 14 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

سئوال دوم نیز چنین بود آیا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و کاشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مدارکی می شود که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذیصلاح صادر شده است، پاسخ این سئوال: بله شامل آن دسته از مدارکی که توسط مراجع فوق الذکر صادر شده است نیز می باشد.

این سئوال نیز با 111 رای موافق، 64 رای مخالف، 18 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.