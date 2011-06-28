علیه فدراسیون فوتبال مدرک منتشر می کنیم/ فدراسیون حق را احیا کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سمندر پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تخلفات آشکار تیم نساجی در رقابت های لیگ دسته یک باشگاه های کشور و لزوم باخت این تیم مقابل گسترش فولاد، اظهار داشت: متاسفانه در حالی که فدراسیون، باخت تیم نساجی را قبول داشته و بر آن صحه می گذارد، اما از اعلام نظر صریح به نفع تیم گسترش فولاد خودداری می کند.

وی تاکید کرد: در صورتی که فدراسیون فوتبال ظرف 24 ساعت آنیده اقدام به شفاف سازی در این خصوص نکند، تمامی مدارک خود را در سایت رسمی باشگاه قرار خواهیم داد.

سمندر اضافه کرد: در غیر این صورت از راه های مختلف قانونی همچون مراجعه به فیفا، در صدد احقاق حق خود خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ناتوانی و عدم مدیریت در فدراسیون فوتبال لطمات جبران ناپذیری را به این باشگاه وارد ساخته است، گفت: این موضوع در حال حاضر نه تنها باشگاه ها، بلکه گریبان تیم های ملی را نیز گرفته که حذف تیم ملی امید نمونه عینی آن است.

تیم فوتبال نساجی قائم شهر در جریان دیدار برگشت خود با تیم گسترش فولاد در تبریز از یک بازیکن غیرمجاز استفاده کرده بود.

این دیدار با نتیجه یک بر یک مساوی به پایان رسید که اگر دو امتیار این بازی به گسترش فولاد تعلق بگیرد، این تیم می تواند لیگ برتری شود.