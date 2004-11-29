دكتر محمد رضا شعيري، استاد زبان شناسي دانشگاه تربيت مدرس، در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه خبر گزاري "مهر" درباره "نشان معناشناسي " اظهار داشت : من معتقدم نشانه شناسي و معني شناسي به تنهايي جوابگو نيستند و ما ديگر چيزي به نام نشانه شناسي به تنهايي و معني شناسي به تنهايي نداريم البته در اروپا براي اين موضوع يك واژه اي هست اما در فارسي من اين دو را تركيب كردم و نشان معناشناسي را انتخاب كردم. ما متاسفانه با نشان معنا شناسي برخورد آكادميك نداشتيم يعني سپرديم به دست عموم، هركسي مطالبي را در اين زمينه ترجمه كرده و نتوانستيم اين بحث را به شكل تخصصي مطرح كنيم. كتابهايي كه در اين زمينه اكنون موجود است اغلب ترجمه است و حتي تركيبي از هرمنوتيك و فلسفه و رويكردهاي متفاوت است و اين حركت به نظام مند بودن مطالعه اين رشته ضربه مي زند.

وي در ادمه تاكيد كرد: وقتي كه ما نشان معناشناسي را مطرح مي كنيم مقصود نشان معناشناسي به معناي صرف است. ما يك گروهي را در فرهنگستان هنر با عنوان زبان هنري تشكيل داديم كه در اين گروه قصد داريم از مباحث و تئوريهاي آكادميك به شكل علمي دفاع كنيم.

دكتر شعيري در پاسخ به اين پرسش كه توليد علم اين گروه را جوابگو مي داند يا خير گفت : اين گروه يكسال از زمان تشكيل اش مي گذرد ما در اين يكسال همايش، جلسات و نقدهاي متعددي داشتيم من نمي گويم اين موضوعات كافي است ما حركتي را آغاز كرديم و اميدواريم كه اين قصد ما توسعه يابد.

استاد دانشگاه تربيت مدرس در پاسخ به اين پرسش كه تصور مي كنيد توجهاتي كه از سوي نسل جوان و دانشجويان به موضوع نشانه شناسي و معناشناسي مي شود در چه چيزي نهفته است اظهار داشت : البته اين دو موضوع را كه اشاره كرديد يك هدف و غايت دارند و از يكديگر جدا نيستند. علت گرايش اين است كه اين دانش نويني است و اين دانش جوابگوي علمي شرايط مطالعه است و ديگر آن كه نظام روشمندي است كه مبتني بر راه و نظام خاصي است. ابزاري اي است كه به خوبي پاسخ مي دهد.

وي در ادامه تاكيد كرد: دانشگاه ها بايد به اين موضوع توجه كنند و ما در اين زمينه متخصص كم داريم و موانع بيهوده هم در مقابل اين جريان گذاشته مي شود كه بايد برطرف شود. مطالعان نحوي اكنون به بن بست رسيده و ما بايد به زبان برخورد گفتماني داشته باشيم. ما اكنون در دوران گفتمان در مجموعه هاي متني به سر مي بريم.

دكتر شعيري درباه كتابي كه در حال تدوين آن است گفت : عنوان كتاب "تجزيه و تحليل نشان معنا شناختي گفتمان" است و در محتواي كتاب به تحليل و تجزيه گفتمان پرداخته ام. يعني گفتمان را از ابعاد مختلف نشان معنا شناختي بررسي كردم. بعد گفتماني كه بر كتاب حاكم است مطالعات زباني ايست نه بعد هرمنوتيك و فلسفه و اخلاق و من گفتمان را به معني عملياتي كه منجر به توليد گفته مي شود مي گيرم. از موضوعات ديگر كتاب بعد عاطفي گفتمان و بعد زيبايي شناسي گفتمان و بعد حسي ادراكي گفتمان و بعد شناختي گفتمان خواهد بود. متن با مثالهاي متعددي كه بيشتر از ادبيات و اشعاري از شاملو و سپهري اخذ شده توام است.