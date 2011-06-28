به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان برای شرکت در چهل و ششمین دوره رقابتهای تیراندازی با کمان قهرمانی جهان و انتخابی المپیک لندن روز جمعه هفته جاری با ترکیب 12 کماندار راهی ایتالیا می شود.

این تیم در حالی با 12 ورزشکار خود به این مسابقات اعزام خواهد شد که طبق مقررات جدید فیتا با کاهش یک نفری در هر کدام از تیم های خود مواجه شده است به این ترتیب برای نخستین بار در رقابتهای جهانی شاهد حضور سه کماندار در هر رشته خواهیم بود.

در این رقابتها 35 سهمیه المپیک لندن در هر بخش زنان و مردان کمان ریکرو توزیع خواهد شد. کیوان رضایی مهر، نادر منوچهری، مجید میر رحیمی به همراه نجمه آبتین، فاطمه فراشی، آرزو حیدری کمانداران تیم ریکرو مردان و زنان کشورمان را تشکیل می دهند. این تیم به مربیگری پارک و لی یومی کره ای برای کسب سهمیه المپیک تلاش خواهد کرد.

امیر کاظم پور، مجید قیدی، رضا زمانی نژاد و مهتاب پارسا مهر، سیده ویدا حلیمیان و شبنم سرلک اعضای تیم کامپوند کشورمان را تشکیل می دهند. مجید احمدی سرمربیگری این تیم را در ایتالیا برعهده خواهد داشت. تیراندازان ایران بامداد روز جمعه 10 تیرماه تهران را به مقصد ایتالیا ترک می کنند.

کریم صفایی رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان کشورمان نیز جهت شرکت در انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون جهانی روز پنجشنبه هفته جاری به این کشور سفر خواهد کرد.

چهل و ششمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان و انتخابی المپیک لندن 12 تا 17 تیرماه در تورین ایتالیا برگزار می‌شود.